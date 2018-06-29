Фернандес – лучший правый защитник группового этапа ЧМ. Головин, Черышев, Жирков и Дзюба – в топ-10 по своим позициям

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг лучших игроков группового этапа чемпионата мира.

Материал состоит из семи частей – вратари, левые, правые и центральные защитники, опорные, атакующие и фланговые полузащитники, нападающие.

Лучшим игроком правого фланга обороны признан игрок сборной России Марио Фернандес.

Левый защитник Юрий Жирков занял пятое место в топ-10 на своей позиции. Первое – у египтянина Юссуфа Сабали.

Денис Черышев стал третьим в рейтинге полузащитников, Александр Головин занял пятую строчку. Список возглавил испанец Иско.

Нападающий Артем Дзюба – на пятой строчке в списке форвардов. Лучшим признан англичанин Гарри Кейн.

Полный рейтинг доступен на сайте источника.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова вышли в плей-офф чемпионата мира. 1 июля россияне встретятся с командой Испании в рамках 1/8 финала.