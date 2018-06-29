Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес – лучший правый защитник группового этапа ЧМ. Головин, Черышев, Жирков и Дзюба – в топ-10 по своим позициям

Фернандес – лучший правый защитник группового этапа ЧМ. Головин, Черышев, Жирков и Дзюба – в топ-10 по своим позициям

29 июня 2018, 13:15
12

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг лучших игроков группового этапа чемпионата мира.

Материал состоит из семи частей – вратари, левые, правые и центральные защитники, опорные, атакующие и фланговые полузащитники, нападающие.

Лучшим игроком правого фланга обороны признан игрок сборной России Марио Фернандес.

Левый защитник Юрий Жирков занял пятое место в топ-10 на своей позиции. Первое – у египтянина Юссуфа Сабали.

Денис Черышев стал третьим в рейтинге полузащитников, Александр Головин занял пятую строчку. Список возглавил испанец Иско.

Нападающий Артем Дзюба – на пятой строчке в списке форвардов. Лучшим признан англичанин Гарри Кейн.

Полный рейтинг доступен на сайте источника.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова вышли в плей-офф чемпионата мира. 1 июля россияне встретятся с командой Испании в рамках 1/8 финала.

Источник: Bleacher Report
Чемпионат мира Россия ЦСКА Зенит Жирков Юрий Дзюба Артем Кейн Гарри Фернандес Марио Сабали Юссуф
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1530268012
Bleacher Report это что за ненормальное издание полный абсурд
Ответить
T_REX
1530268107
Головин 5й среди полузащитников, его просрали слепыши
Ответить
Добрый Бобер
1530268231
Дзюба? Серьёзно?
Ответить
Отчаянный Пердун
1530272741
Левый защитник Юрий Жирков занял пятое место в топ-10 на своей позиции. Первое – у египтянина Юссуфа Сабали. А сколько матчей Египет выиграл??? Странно как то
Ответить
cska-62
1530273658
Фернандес, Жирков, Головин, Зобнин, Игнашевич на этом чемпионате пока хороши! Радует, что прибавляет Зобнин, в самом начале слишком много ошибался.
Ответить
САДЫЧОК
1530276292
полностью согласен с оценкой Марио Фернандеса-это реальный лидер ! конечно пишущая братия будет говорить о ком угодно -только не о нём !
Ответить
zigbert
1530282186
Появление на первой позиции египтянина Сабали ,выглядит странным.
Ответить
OfaZavr
1530286852
абсолютно заслуженно Марио признали лучшим на своей позиции, очень было ощутимо его отсутствие с Уругваем.
Ответить
афоня72
1530298433
Особенно по сравнению со Смольниковым, это небо и земля!
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
1
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+