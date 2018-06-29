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  • Радимов: «Куда без Аргентины в плей-офф? Скучновато было бы»

Радимов: «Куда без Аргентины в плей-офф? Скучновато было бы»

29 июня 2018, 10:42
2

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов остался под впечатлением от игры Аргентины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Нигерией.

«Эй! Соотечественники Месси и Марадоны – возвращайтесь! Вы так не по-детски зажгли, что до сих пор не отпускает – это я о матче Аргентина-Нигерия.

На стадион с сыном ехали – метро едва вмещало поющих и притоптывающих аргентинцев! Темперамент у них бешеный, так что перед игрой и без пива в светящихся стаканах все были отлично «разогреты»!

На стадионе – довольный Марадона, одновременно танцующий с болельщицей из Нигерии, взывающий к Богу и чуть не вывалившийся из ложи! В этом он весь – возмутивший мир в 86 голом рукой, а спустя четыре минуты – забивший гол столетия в ворота англичан!

Болеющих за Аргентину – аргентинцев и наших – тысяч 40-50! Круто, что наши, вроде много холоднее, на два часа превратились в аргентинцев! Откуда только открытый жар латиноамериканцев взялся!?

Ага, вот еще – Месси на поле – реально хорош! Не люблю слово гений, но, возможно, это как раз тот случай. И да – кто говорит, что он не бегает – купите очки! Еще какой бегун!

В общем, круто, что они прошли дальше – куда без Аргентины в плей-офф, правда ведь? Скучновато было бы», – написал Радимов в инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция – Аргентина состоится в Казани 30 июня, в 17:00 по московскому времени.

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Публикация от text (@radimov02)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Марадона Диего Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Gek Dement
1530264528
Нет, ну по честному, только из-за ее имени? Если условная Нигерия на поле прямо сейчас выглядит лучше, интереснее Аргентины, то зачем в плейофф унылая Аргентина? Только из-за ностальгии по тем временам когда она играла классно? Ну не знаю.
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Shak71
1530265849
Аргентина - это и есть скукота, все матчи на групповом сплошная грусть! Команды нет, скорей ты за настроение ваших недосборников в Зените переживаешь)
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