Радимов: «Куда без Аргентины в плей-офф? Скучновато было бы»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов остался под впечатлением от игры Аргентины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Нигерией.

«Эй! Соотечественники Месси и Марадоны – возвращайтесь! Вы так не по-детски зажгли, что до сих пор не отпускает – это я о матче Аргентина-Нигерия.

На стадион с сыном ехали – метро едва вмещало поющих и притоптывающих аргентинцев! Темперамент у них бешеный, так что перед игрой и без пива в светящихся стаканах все были отлично «разогреты»!

На стадионе – довольный Марадона, одновременно танцующий с болельщицей из Нигерии, взывающий к Богу и чуть не вывалившийся из ложи! В этом он весь – возмутивший мир в 86 голом рукой, а спустя четыре минуты – забивший гол столетия в ворота англичан!

Болеющих за Аргентину – аргентинцев и наших – тысяч 40-50! Круто, что наши, вроде много холоднее, на два часа превратились в аргентинцев! Откуда только открытый жар латиноамериканцев взялся!?

Ага, вот еще – Месси на поле – реально хорош! Не люблю слово гений, но, возможно, это как раз тот случай. И да – кто говорит, что он не бегает – купите очки! Еще какой бегун!

В общем, круто, что они прошли дальше – куда без Аргентины в плей-офф, правда ведь? Скучновато было бы», – написал Радимов в инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция – Аргентина состоится в Казани 30 июня, в 17:00 по московскому времени.