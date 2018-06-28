Черчесов перевел игрокам слова Хиддинка: «Гус сказал, что с ним вы бы играли лучше. Но вам не повезло, приходится терпеть»

Сегодня бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды. Он обратился к футболистам с речью, которую перевел Станислав Черчесов.

«Я вас не хочу видеть, но тренер меня привел. Со мной вы были бы лучше, но так как (показывает на себя)… Так как вам не повезло, приходится терпеть. На улице прохожу, говорят: «Давай, усы надень да поменяй его», – перевел Черчесов слова Хиддинка, вызвав смех и аплодисменты футболистов.

В воскресенье, 1 июля, россияне проведут матч с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.