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  • Черчесов перевел игрокам слова Хиддинка: «Гус сказал, что с ним вы бы играли лучше. Но вам не повезло, приходится терпеть»

Черчесов перевел игрокам слова Хиддинка: «Гус сказал, что с ним вы бы играли лучше. Но вам не повезло, приходится терпеть»

28 июня 2018, 14:29
20

Сегодня бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды. Он обратился к футболистам с речью, которую перевел Станислав Черчесов.

«Я вас не хочу видеть, но тренер меня привел. Со мной вы были бы лучше, но так как (показывает на себя)… Так как вам не повезло, приходится терпеть. На улице прохожу, говорят: «Давай, усы надень да поменяй его», – перевел Черчесов слова Хиддинка, вызвав смех и аплодисменты футболистов.

В воскресенье, 1 июля, россияне проведут матч с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Хиддинк Гус Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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hevbn 28
1530186220
Станислав Саламович конечно очень неоднозначный человек и юмор у него специфический , но в данном случае по моему зашло хорошо и может быть именно такие люди нужны чтобы добиваться хороших результатов в футболе (как и в жизни), я что то мало слышал про "больших" тренеров, чтобы у них был не "тяжёлый" характер.
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DOCTOR PENALTY
1530186264
У Черчесова усы, но ты Гус не ссы.
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petrucho-spb
1530188224
Поржали))
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KOLBIS
1530188416
Прям Петросян...
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cska-62
1530188733
Черчесову респект! С хорошим настроением, с самоиронией и с полной отдачей можно и испанцами побороться. Головина и Жиркова для матча сохранили, поэтому будет самый боевой состав! За Иско присматривать надо. Хорошо парень играет и тонко.
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Eddyson
1530190817
Помню бледный вид усатого Гуса в Лужниках в 1998. Так что лучше без усов.
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FanatSerj
1530191125
Да главное чтобы траву привез правильную ту самую )))
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shinnik
1530205062
Рука с часами. последний кадр. И это -символично.))
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zigbert
1530208745
Гус + Стас = победа.
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val-berezko
1530214936
Надеемся и болеем за сборную! Как известно,РФС уже все решил на перспективу. Жаль только,что деньгами разбрасываемся,зная что толку будет мало.
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