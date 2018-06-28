Видич – о первом посещении «Открытие Арены»: «Счастлив, что у «Спартака» есть свой дом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич рассказал о смешанных чувствах, которые он испытал на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Бразилией. Игра проходила в Москве на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«К сожалению, мы проиграли. Но проиграли серьезному сопернику – Бразилии. Сложный матч. Тем не менее нам удалось создать несколько хороших моментов. В общем, испытываю смешанные чувства после этой игры.

Я впервые на «Открытие Арене». Знаю, что ее построили не так давно – около четырех лет назад. Отличный стадион, особенно внутри, поле. Счастлив, что у «Спартака» есть свой дом. Поздравляю команду с титулом, который она уже здесь отпраздновала в прошлом году.

Спасибо болельщикам «Спартака», что всегда меня поддерживали. Желаю, чтобы у вас все было замечательно и чтобы вы наслаждались игрой команды», – заявил Видич.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Сербия – Бразилия завершился со счетом 0:2. Южноамериканцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Е. В 1/8 финала они встретятся со сборной Мексики. Игра пройдет в понедельник, 2 июля.