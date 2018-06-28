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  • Видич – о первом посещении «Открытие Арены»: «Счастлив, что у «Спартака» есть свой дом»

Видич – о первом посещении «Открытие Арены»: «Счастлив, что у «Спартака» есть свой дом»

28 июня 2018, 09:52
6

Бывший защитник «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич рассказал о смешанных чувствах, которые он испытал на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Бразилией. Игра проходила в Москве на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«К сожалению, мы проиграли. Но проиграли серьезному сопернику – Бразилии. Сложный матч. Тем не менее нам удалось создать несколько хороших моментов. В общем, испытываю смешанные чувства после этой игры.

Я впервые на «Открытие Арене». Знаю, что ее построили не так давно – около четырех лет назад. Отличный стадион, особенно внутри, поле. Счастлив, что у «Спартака» есть свой дом. Поздравляю команду с титулом, который она уже здесь отпраздновала в прошлом году.

Спасибо болельщикам «Спартака», что всегда меня поддерживали. Желаю, чтобы у вас все было замечательно и чтобы вы наслаждались игрой команды», – заявил Видич.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Сербия – Бразилия завершился со счетом 0:2. Южноамериканцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Е. В 1/8 финала они встретятся со сборной Мексики. Игра пройдет в понедельник, 2 июля.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Сербия Спартак Бразилия Видич Неманья
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OfaZavr
1530173436
мы тоже очень счастливы иметь такой великолепный дом! спасибо что не забываешь Неманья!
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Мары
1530178509
Спасибо Неманья. Мы долго ждали своего дома и наконец то он есть. А это главное.
Ответить
Полная Канистра
1530178736
Всегда рады видеть тебя в нашем доме.
Ответить
vashinin
1530181330
Спасибо на добром слове! И тебе удачи!
Ответить
Супервайзер
1530186192
Мы тебя помним. Спасибо за теплые слова.
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zigbert
1530195587
Мы помним твою игру Неманя. Спасибо.
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