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  • ЧМ-2018. Бразилия всухую победила сербов и вышла в 1/8 на Мексику

ЧМ-2018. Бразилия всухую победила сербов и вышла в 1/8 на Мексику

27 июня 2018, 22:51
15

В матче третьего тура группы Е чемпионата мира-2018 встретились сборные Сербии и Бразилии. Голы в каждом из таймов помогли южноамериканцам добиться победы. Благодаря ей пятикратные чемпионы вышли в 1/8.

Один из голов забил центральный защитник Тиаго Силва.

Чемпионат мира-2018. 3-й тур. Группа Е

Сербия – Бразилия – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Паулиньо, 36; 0:2 – Силва, 68.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Велькович, Миленкович, Тадич, Костич (Радоньич, 82), Милинкович-Савич, Матич, Льяич (Живкович, 75), Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10), Фагнер, Каземиро, Коутиньо (Аугусто, 80), Паулиньо (Фернандиньо, 66), Виллиан, Жезус, Неймар.

Предупреждения: Льяич, 33; Матич, 48; Митрович, 70 – нет.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Сербия Бразилия
Комментарии (15)
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САНЁК17
1530129433
Бразилию могут остановить Хорваты?
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SPACE TRUCKIN
1530129471
болел за сербов,но они как будто боялись забить...бразильцы были сильнее и выжали из моментов нужный результат...
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KOLBIS
1530129510
Блин ну судя по игре сегодняшней,Мексике ловить нечего,а жаль,так все начиналось,Германию выиграли,это мы сейчас понимаем,что немцы как Панама,а тогда...
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ROMAN63new
1530129526
Да, финал Бразилия Хорватия имеет право быть.
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_MATRIX_
1530130547
Охохох... Жаль сербов.
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dendiesel
1530134459
Бразильцы и мексиканцы знают друг друга хорошо!!! две темпераментные и скоростные сборные....хорошее дерби! уверен игра классная будет)
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vavilon69
1530137867
БРАЗИЛИЯ - МОЛОДЦЫ !!!!
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Тибер
1530148544
Ждем в финале ) Против России ))))))
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Александр ЗА
1530157361
Да
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zigbert
1530187461
Предсказуемая победа.
Ответить
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