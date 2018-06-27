ЧМ-2018. Бразилия всухую победила сербов и вышла в 1/8 на Мексику

В матче третьего тура группы Е чемпионата мира-2018 встретились сборные Сербии и Бразилии. Голы в каждом из таймов помогли южноамериканцам добиться победы. Благодаря ей пятикратные чемпионы вышли в 1/8.

Один из голов забил центральный защитник Тиаго Силва.

Чемпионат мира-2018. 3-й тур. Группа Е

Сербия – Бразилия – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Паулиньо, 36; 0:2 – Силва, 68.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Велькович, Миленкович, Тадич, Костич (Радоньич, 82), Милинкович-Савич, Матич, Льяич (Живкович, 75), Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10), Фагнер, Каземиро, Коутиньо (Аугусто, 80), Паулиньо (Фернандиньо, 66), Виллиан, Жезус, Неймар.

Предупреждения: Льяич, 33; Матич, 48; Митрович, 70 – нет.

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