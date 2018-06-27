В Антарктиде отпраздновали выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2018 в футболках на свежем воздухе

Жители аргентинской антарктической станции «Марамбио» отпраздновали выход своей сборной в плей-офф чемпионата мира-2018.
Они вышли на улицу и размахивали национальными флагами, некоторые из них были в футболках.
Температура в Антарктиде зимой (июнь, июль и август – это зимние месяцы на континенте) колеблется от -75 до -60 градусов.
Вчера «альбиселесте» победили Нигерию (2:1) в матче третьего тура группового раунда ЧМ-2018 и вышли в 1/8 финала турнира, где встретится с Францией.
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Источник: Goal.com