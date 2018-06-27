Президент Аргентины: «Люблю тебя, дорогой Рохо!»

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил национальную команду своей страны за победу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 над Нигерией, которая позволила аргентинцам выйти в плей-офф турнира. Особенно он отметил автора победного гола защитника Маркоса Рохо.

«Спасибо, ребята! Я очень люблю тебя, дорогой Рохо!» – написал Макри в твиттере.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

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