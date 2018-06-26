Футболисты сборной Аргентины спели вместе со своими болельщиками накануне матча с Нигерией

Футболисты сборной Аргентины присоединились к песнопениям своих болельщиков накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Нигерией.

Фаната «альбиселесте» пришли к отелю, где располагается команда, и стали распевать песни и кричалки в ее поддержку. Аргентинские игроки покинули свои номера и присоединились к болельщикам, став петь вместе с ними. При этом голкипер Науэль Гусман взял барабан у одного из фанатов и начал отбивал ритм.

Поединок Нигерия – Аргентина состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 26 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. Для того, чтобы сохранить шанс на выход в плей-офф турнира небесно-голубым нужно побеждать африканскую команду.