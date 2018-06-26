Бубнов: «Нынешняя Испания сильнее той, что побеждала россиян на Евро-2008. Наши шансы на выход в четвертьфинал – один процент»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 и поразмышлял о шансах российской команды против Испании в 1/8 финала турнира.

«Результат матча с Уругваем для меня был ожидаем, потому что уровень команд и исполнителей заметно разнится. Проще говоря, соперник выше классом. Вдобавок Черчесов провел ротацию состава, футболисты впервые играли в таком сочетании. Если бы вышли основой и не случилось удаления в первом тайме, крупного поражения, вероятно, не было бы.

Стартовый отрезок матча оказался провален, потому что хозяева играли боязливо. Уже при счете 0:2 что-то стало эпизодически получаться, но тут вторую желтую карточку получил Смольников. В меньшинстве навязать сопротивление Уругваю было уже нереально, вдобавок Черчесов убрал с поля взрывного Черышева, который однозначно принес бы пользу в контратаках. Ситуация требовала выпустить Марио Фернандеса. Но почему не вместо Самедова, от которого все равно не было толку, даже при исполнении стандартов?

Тот факт, что Уругвай гораздо лучше сыграл в третьем матче, чем в двух предыдущих, лишний раз подчеркивает тенденцию нынешнего первенства. Все фавориты стратегически начинают турнир не в полную силу. Из-за плотности графика расходуется много энергии, а ее нужно сохранить и преумножить на решающие стадии. Аутсайдеры, напротив, играют сразу на своем максимуме. Причем за последние годы их уровень подрос, потому фавориты испытывают немалые проблемы. Как Испания во встрече с Марокко.

И Иран, и Марокко неплохо выглядели на фоне испанцев, которые хотели добиться своего на классе, ходя по полю пешком. За счет движения, самоотдачи, плотности игры аутсайдерам удавалось навязать борьбу гранду. Но матчи с ними – не показатель, в плей-офф Испания будет гораздо сильнее, ответственнее и сконцентрированнее.

Недостатки сборной Испании? Смена тренера, на мой взгляд, никак на них не повлияла, они продолжают играть в привычную игру. Ошибки в обороне и пять пропущенных голов – следствие потери концентрации в отдельных эпизодах, плюс в матче с Португалией проявилось мастерство Криштиану Роналду, а голкипер Давид Де Хеа внезапно выдал крайне слабый матч. В случае с Ираном и Марокко имела место недооценка соперника, на которую не приходится рассчитывать в плей-офф.

Нынешняя сборная Испании даже сильнее той, что побеждала нашу команду на Евро-2008. В ней представлены опытные игроки, закаленные регулярными победами в еврокубках.

Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. На выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента», – написал Бубнов в своей колонке на Sportbox.