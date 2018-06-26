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  • Бубнов: «Нынешняя Испания сильнее той, что побеждала россиян на Евро-2008. Наши шансы на выход в четвертьфинал – один процент»

Бубнов: «Нынешняя Испания сильнее той, что побеждала россиян на Евро-2008. Наши шансы на выход в четвертьфинал – один процент»

26 июня 2018, 14:18
33

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 и поразмышлял о шансах российской команды против Испании в 1/8 финала турнира.

«Результат матча с Уругваем для меня был ожидаем, потому что уровень команд и исполнителей заметно разнится. Проще говоря, соперник выше классом. Вдобавок Черчесов провел ротацию состава, футболисты впервые играли в таком сочетании. Если бы вышли основой и не случилось удаления в первом тайме, крупного поражения, вероятно, не было бы.

Стартовый отрезок матча оказался провален, потому что хозяева играли боязливо. Уже при счете 0:2 что-то стало эпизодически получаться, но тут вторую желтую карточку получил Смольников. В меньшинстве навязать сопротивление Уругваю было уже нереально, вдобавок Черчесов убрал с поля взрывного Черышева, который однозначно принес бы пользу в контратаках. Ситуация требовала выпустить Марио Фернандеса. Но почему не вместо Самедова, от которого все равно не было толку, даже при исполнении стандартов?

Тот факт, что Уругвай гораздо лучше сыграл в третьем матче, чем в двух предыдущих, лишний раз подчеркивает тенденцию нынешнего первенства. Все фавориты стратегически начинают турнир не в полную силу. Из-за плотности графика расходуется много энергии, а ее нужно сохранить и преумножить на решающие стадии. Аутсайдеры, напротив, играют сразу на своем максимуме. Причем за последние годы их уровень подрос, потому фавориты испытывают немалые проблемы. Как Испания во встрече с Марокко.

И Иран, и Марокко неплохо выглядели на фоне испанцев, которые хотели добиться своего на классе, ходя по полю пешком. За счет движения, самоотдачи, плотности игры аутсайдерам удавалось навязать борьбу гранду. Но матчи с ними – не показатель, в плей-офф Испания будет гораздо сильнее, ответственнее и сконцентрированнее.

Недостатки сборной Испании? Смена тренера, на мой взгляд, никак на них не повлияла, они продолжают играть в привычную игру. Ошибки в обороне и пять пропущенных голов – следствие потери концентрации в отдельных эпизодах, плюс в матче с Португалией проявилось мастерство Криштиану Роналду, а голкипер Давид Де Хеа внезапно выдал крайне слабый матч. В случае с Ираном и Марокко имела место недооценка соперника, на которую не приходится рассчитывать в плей-офф.

Нынешняя сборная Испании даже сильнее той, что побеждала нашу команду на Евро-2008. В ней представлены опытные игроки, закаленные регулярными победами в еврокубках.

Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. На выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента», – написал Бубнов в своей колонке на Sportbox.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Испания Россия Уругвай Бубнов Александр
Комментарии (33)
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GoldPlayFIFARus9
1530012038
Позволю себе не согласится с г-н Бубновым, та Испания была сильнее нынешней,как по качеству игроков,так и по построению меж игровых связей.
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petr69
1530012089
Эта испанская сборная какая то слишком однообразная. Слабее 2008 года
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Юрий Крутько
1530012396
Не согласен с Бубновым-однозначно Испания сейчас слабее...
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Валерий2705
1530013703
Все по делу, кроме одного, ну никак эта Испания не сильнее чем в 2008г. Другой вопрос, что и Россия в разы слабее той, что была на том Евро... такого как Кутепов, туда бы и на пушечный выстрел не подпустили...
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Krossmen73
1530021068
Хорошо что хоть один процент.Это много!Нам и этого хватит.Если серьёзно,то эта игра будет совершенно другой в отличии от игры с Уругваем.Думаю что наши игроки прекрасно осознают ценность результата и не будут допускать таких ляпов какие были в третьей игре группы.Испанцы однозначно слабее того чемпионского состава.С этой командой можно играть и брать своё.Игры Ирана и Марокко с пиренейцами прекрасно это подтверждают.Так что будем надеяться что наши возьмут свой один бубновский процент.Удачи парни!
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portero
1530021298
сборная Испании тогда была намного сильнее. два игрока Хави и Пуйоль суперы, с их уходом команда многое потеряла.
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21082014
1530024788
Позволю не согласиться с уважаемым экспертом.Испания образца 2008 года была намного сильнее нынешней.с кем можно сравнить Хави из нынешнего состава?и так-не по одной позиции..
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FanatSerj
1530025400
Не согласен в 2008 Испания была на порядок сильнее, а сейчас у неё то поколение уже постарело, а новое есть, но еще не заняло место старых, особенно это сказывается на защитниках. Вот то что Россия 2018 не сильнее России 2008 вот это да, но буду рад ошибиться т.е если вдруг случиться чудо и сборная пройдет Испанцев то это будет САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО, которое происходило со сборной России и 2008 можно будет и забыть. Посмотрим, если потрепют нервы Испанцам и то хорошо будет.
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OfaZavr
1530028602
не согласен, нынешняя версия сборной слабее чем в 2008 году, все три игры в группе им дались с трудом а тогда они были просто страшной силой и громили всех, считаю процент что пройдем побольше одного.
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a-rakhmatov
1530028795
Неважно какой будет результат, гораздо важнее участие нашей команды в этом грандиозном чемпионате и матч с командой Испании принесет нам всем удовольствие....а сюрпризов в этом чемпионате было много и победа нашей сборной может стать очередным....удачи нашим ребятам!!!
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