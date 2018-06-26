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    Бубнов: «Нынешняя Испания сильнее той, что побеждала россиян на Евро-2008. Наши шансы на выход в четвертьфинал – один процент»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 и поразмышлял о шансах российской команды против Испании в 1/8 финала турнира.

    «Результат матча с Уругваем для меня был ожидаем, потому что уровень команд и исполнителей заметно разнится. Проще говоря, соперник выше классом. Вдобавок Черчесов провел ротацию состава, футболисты впервые играли в таком сочетании. Если бы вышли основой и не случилось удаления в первом тайме, крупного поражения, вероятно, не было бы.

    Стартовый отрезок матча оказался провален, потому что хозяева играли боязливо. Уже при счете 0:2 что-то стало эпизодически получаться, но тут вторую желтую карточку получил Смольников. В меньшинстве навязать сопротивление Уругваю было уже нереально, вдобавок Черчесов убрал с поля взрывного Черышева, который однозначно принес бы пользу в контратаках. Ситуация требовала выпустить Марио Фернандеса. Но почему не вместо Самедова, от которого все равно не было толку, даже при исполнении стандартов?

    Тот факт, что Уругвай гораздо лучше сыграл в третьем матче, чем в двух предыдущих, лишний раз подчеркивает тенденцию нынешнего первенства. Все фавориты стратегически начинают турнир не в полную силу. Из-за плотности графика расходуется много энергии, а ее нужно сохранить и преумножить на решающие стадии. Аутсайдеры, напротив, играют сразу на своем максимуме. Причем за последние годы их уровень подрос, потому фавориты испытывают немалые проблемы. Как Испания во встрече с Марокко.

    И Иран, и Марокко неплохо выглядели на фоне испанцев, которые хотели добиться своего на классе, ходя по полю пешком. За счет движения, самоотдачи, плотности игры аутсайдерам удавалось навязать борьбу гранду. Но матчи с ними – не показатель, в плей-офф Испания будет гораздо сильнее, ответственнее и сконцентрированнее.

    Недостатки сборной Испании? Смена тренера, на мой взгляд, никак на них не повлияла, они продолжают играть в привычную игру. Ошибки в обороне и пять пропущенных голов – следствие потери концентрации в отдельных эпизодах, плюс в матче с Португалией проявилось мастерство Криштиану Роналду, а голкипер Давид Де Хеа внезапно выдал крайне слабый матч. В случае с Ираном и Марокко имела место недооценка соперника, на которую не приходится рассчитывать в плей-офф.

    Нынешняя сборная Испании даже сильнее той, что побеждала нашу команду на Евро-2008. В ней представлены опытные игроки, закаленные регулярными победами в еврокубках.

    Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. На выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента», – написал Бубнов в своей колонке на Sportbox.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.06.2018 14:18
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 28 июня 2018, 15:52

      а я была на том Евро....сидела прям у наших ворот (супер впечатления) и лично у меня сложилось впечатление, что там игру делал Фернандо Торрес с его длиннющими ногами и суперскоростью, наши просто не могли его догнать...физически не могли..а сейчас....инъеста постарел и рамос тоже...может это и глупо но я надеюсь почему-то))))

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 июня 2018, 21:14

      Прав Бубен или нет, но одно очевидно, Испания для нас не очень удобный соперник, много от них еще и пропускаем! В шести последних играх 12 пропустили, против 4 забитых! Вот это настораживает! Но надо статистику менять, когда если не сейчас!

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 июня 2018, 21:08

      Вот уж кто постоянно пургу несет, так это Бубнов. Аналитик, от слов "а налить?" Испанцы сейчас сильнее, чем в 2008 году??? Это ж сколько надо было выпить в такую жару?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 20:34

      Подобный опус, даже комментировать западло... ( аналитикой это не назовёшь даже после выпитой бутылки водки ) Для меня очевидно, что Бубнов 2008г. и сейчас без улучшенных изменений. Приходится констатировать, что медицина тут бессильна...

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 20:21

      Не согласен с Бубновым что сборная Испании образца 2008 года была слабее нынешней. Хави и Иньеста были в расцвете сил. В обороне своей надежной игрой отличался Пуйоль.

      2
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      Рейтинг: +4681

      Викос 26 июня 2018, 19:45

      не много ли 1 процент?:) Хотя есть же еще стихийные бедствия и прочие чудеса.

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 26 июня 2018, 19:41

      1%-это круто, а вот бывает 99%-ничто.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 июня 2018, 18:59

      Неважно какой будет результат, гораздо важнее участие нашей команды в этом грандиозном чемпионате и матч с командой Испании принесет нам всем удовольствие....а сюрпризов в этом чемпионате было много и победа нашей сборной может стать очередным....удачи нашим ребятам!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:56

      не согласен, нынешняя версия сборной слабее чем в 2008 году, все три игры в группе им дались с трудом а тогда они были просто страшной силой и громили всех, считаю процент что пройдем побольше одного.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 июня 2018, 18:31

      0,0001%
      Давайте будем реалистами... Каждый чемпионат мира или Европы, гранды мирового футбола всё время говорят что боятся и уважают сб России, а потом выходят и громят со счётом 4:1,3:0 или 7:1....

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