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Амрабат – после матча с Испанией: «VAR – дерьмо»

26 июня 2018, 13:24
35

Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат критично высказался о системе видеопомощи арбитра (VAR) после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Испанией (2:2).

По окончании встречи футболист африканской команды в камеру судейский жест, означающий использование VAR, и сказал: «VAR – дерьмо».

На третьей компенсированной минуте поединка при счете 2:1 в пользу марокканцев главный арбитр Равшан Ирматов засчитал гол нападающего «красной фурии» Яго Аспаса, несмотря на подозрение, что мяч незадолго до этого эпизода покинул поле.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Bleacher Report
Чемпионат мира Марокко Испания Амрабат Нордин
Комментарии (35)
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Army_Fan
1530010933
Конечно дерьмо, Пике 2 раза сыграл рукой и тишина, а Амрабат задел ногу, даже не специально было и сразу карточка желтая, а в матче Иран-Португалия вообще казус с картами, если бы иранец ударил Роналду, то сразу красная, а тут португалец получает за удар локтем желтую, позорно
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hevbn 28
1530012041
Я не видел сам матч , но не смотря на то, что я сторонник повторов в футболе, но нынешняя система их использования мне не нравится , то что сам судья решает смотреть повтор или нет, самое главное ,что таким образом никак не решить проблему не честного судейства , если судья в этом заинтересован , он всегда может сказать, что он уверен в своем решении , думаю идеальной была бы система если бы сами команды(тренеры) могли бы просить посмотреть видео повтор у видео ассистентов ограниченное число раз, как это работает в волейболе,теннисе в хоккее.
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GoldPlayFIFARus9
1530012204
ВАР на самом деле вещь нужная,другое дело что слишком много пенальти, половину из них можно было не ставить,так как эти мельчайшие зацепы никуда не денутся,и если постоянно ставить такое,то качество игры портится. Как говорил один наш игрок: "Меня зацепили,и я упал - пенальти". Такого быть не должно
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Pourport
1530012331
Сам ты дерьмо! VAR нужен,но его главный - в том,что там не левые сидят за экраном,а те же "полосатые"а последнее слово за ними!Кто рискнет Криштиано red влепить?Только идиот!) Система нуждается в дополнении,например)
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avera
1530014833
Причем тут VAR.если все равно в спорных моментах решает то же (может заинтересованный или некомпетентный ) судья.
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BRO_football
1530015879
Всё понятно. Ругают VAR только те команды, которые из-за него проигрывают, а хвалят только выигравшие. С другой стороны, это плохо, что в спорных моментах некоторые главные арбитры не используют VAR. ФИФА потратила на VAR кучу денег и времени, наняла дополнительных арбитров, которые сидят за мониторами. Всё это сделано для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между судьёй и командами. Но некоторым главным арбитрам лень лишний раз подбежать к монитору и посмотреть спорный эпизод, то есть они продолжают судить по-старому и надеяться только на себя. Это неправильно, ФИФА должна наказывать таких судей!
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Вомбат
1530016093
Внедрение VAR будет полезно только при условии пересмотра роли судьи. Сейчас он царь и бог, и за ошибки ему ничего не бывает. Свои же коллеги пожурят. Кстати, раньше судья нес реальную ответственность за косяки, но то ли глобализация то ли коррупция сделала всех судей мира участниками круговой поруки. В этой ситуации власть судьи надо жесто ограничить. Комиссия должна не просить судью просмотреть повтор, а требовать этого. Далее, если судья посмотрел и оставил свое решение в силе, то эта спорная ситуация должна быть рассмотрена в футбольных инстанциях. И если судья неправ, он отстраняется, а если комиссия - она распускается. Причем на ЧМ эта комиссия не должна быть из той же страны и даже той же части света, что и судья. Тогда и будет толк.
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Cules2013
1530018004
ВАР - это во многом компьютерные технологии, они удобны и беспристрастны, а дерьмо - это те, кто не использует эти просмотры, или принимает странные решения, даже после того, как всё посмотрел. Полностью поддерживаю всех отписавшихся, что главная проблема, по прежнему, в человеческом факторе - нужен жёсткий и однозначный регламент того, где, как и когда использовать повторы, а также реальная систему наказаний за ошибки судей как на поле, так и за компом. Ну а чисто техническое замечание - быстрее нужно клепать повторы и судьям быстрее соображать.
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zigbert
1530022084
Все правильно у VAR есть как сторонники так и противники.Эту систему надо доработать.
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OfaZavr
1530028086
не VAR плохо а то что решает все по прежнему судья, если он возомнит себя царем и богом на поле и будет делать ни что правильно а что самому хочется то конечно от этой системы не будет пользы и справедливости.
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