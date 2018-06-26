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    Амрабат – после матча с Испанией: «VAR – дерьмо»

    Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат критично высказался о системе видеопомощи арбитра (VAR) после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Испанией (2:2).

    По окончании встречи футболист африканской команды в камеру судейский жест, означающий использование VAR, и сказал: «VAR – дерьмо».

    На третьей компенсированной минуте поединка при счете 2:1 в пользу марокканцев главный арбитр Равшан Ирматов засчитал гол нападающего «красной фурии» Яго Аспаса, несмотря на подозрение, что мяч незадолго до этого эпизода покинул поле.

    Источник: Bleacher Report

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    26.06.2018 13:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1320

      ruded 26 июня 2018, 23:08

      повторы нужно выводить на общий экран - чтобы все зрители смотрели))) тогда хитрованы в комнатах побоятся подыгрывать... иначе все будет решать у кого больше премия для судей (как сейчас)

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:48

      не VAR плохо а то что решает все по прежнему судья, если он возомнит себя царем и богом на поле и будет делать ни что правильно а что самому хочется то конечно от этой системы не будет пользы и справедливости.

      5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 17:08

      Все правильно у VAR есть как сторонники так и противники.Эту систему надо доработать.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 16:00

      ВАР - это во многом компьютерные технологии, они удобны и беспристрастны, а дерьмо - это те, кто не использует эти просмотры, или принимает странные решения, даже после того, как всё посмотрел. Полностью поддерживаю всех отписавшихся, что главная проблема, по прежнему, в человеческом факторе - нужен жёсткий и однозначный регламент того, где, как и когда использовать повторы, а также реальная систему наказаний за ошибки судей как на поле, так и за компом. Ну а чисто техническое замечание - быстрее нужно клепать повторы и судьям быстрее соображать.

      3
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      Рейтинг: +6

      sports1307 26 июня 2018, 15:39

      Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 26 июня 2018, 15:28

      Внедрение VAR будет полезно только при условии пересмотра роли судьи. Сейчас он царь и бог, и за ошибки ему ничего не бывает. Свои же коллеги пожурят. Кстати, раньше судья нес реальную ответственность за косяки, но то ли глобализация то ли коррупция сделала всех судей мира участниками круговой поруки. В этой ситуации власть судьи надо жесто ограничить. Комиссия должна не просить судью просмотреть повтор, а требовать этого. Далее, если судья посмотрел и оставил свое решение в силе, то эта спорная ситуация должна быть рассмотрена в футбольных инстанциях. И если судья неправ, он отстраняется, а если комиссия - она распускается. Причем на ЧМ эта комиссия не должна быть из той же страны и даже той же части света, что и судья. Тогда и будет толк.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 июня 2018, 15:24

      Всё понятно. Ругают VAR только те команды, которые из-за него проигрывают, а хвалят только выигравшие.
      С другой стороны, это плохо, что в спорных моментах некоторые главные арбитры не используют VAR. ФИФА потратила на VAR кучу денег и времени, наняла дополнительных арбитров, которые сидят за мониторами. Всё это сделано для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между судьёй и командами. Но некоторым главным арбитрам лень лишний раз подбежать к монитору и посмотреть спорный эпизод, то есть они продолжают судить по-старому и надеяться только на себя. Это неправильно, ФИФА должна наказывать таких судей!

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      Рейтинг: +548

      avera 26 июня 2018, 15:07

      Причем тут VAR.если все равно в спорных моментах решает то же (может заинтересованный или некомпетентный ) судья.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > avera 26 июня 2018, 15:22

      Согласен. Судья решает смотреть или нет. Нужно дать каждому тренеру по одной попытке а каждом тайме для просмотра, если он не согласен с решением судьи.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 26 июня 2018, 15:00

      Так-так... Ждём-ждём, наш (ещё год назад малочисленный) клуб " VAR долой" начинает прирастать количеством. Количество недовольных судейством растёт быстрее, чем было без просмотров. Сколько ещё надо скандальных примеров (за несколько матчей их больше десятка уже), чтобы понять, что VAR - это шаг назад для футбола!!

      -3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 июня 2018, 14:25

      Сам ты дерьмо!
      VAR нужен,но его главный - в том,что там не левые сидят за экраном,а те же "полосатые"а последнее слово за ними!Кто рискнет Криштиано red влепить?Только идиот!)
      Система нуждается в дополнении,например)

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