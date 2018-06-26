Амрабат – после матча с Испанией: «VAR – дерьмо»

Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат критично высказался о системе видеопомощи арбитра (VAR) после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Испанией (2:2).

По окончании встречи футболист африканской команды в камеру судейский жест, означающий использование VAR, и сказал: «VAR – дерьмо».

На третьей компенсированной минуте поединка при счете 2:1 в пользу марокканцев главный арбитр Равшан Ирматов засчитал гол нападающего «красной фурии» Яго Аспаса, несмотря на подозрение, что мяч незадолго до этого эпизода покинул поле.