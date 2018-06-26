Амрабат – после матча с Испанией: «VAR – дерьмо»

Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат критично высказался о системе видеопомощи арбитра (VAR) после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Испанией (2:2).
По окончании встречи футболист африканской команды в камеру судейский жест, означающий использование VAR, и сказал: «VAR – дерьмо».
На третьей компенсированной минуте поединка при счете 2:1 в пользу марокканцев главный арбитр Равшан Ирматов засчитал гол нападающего «красной фурии» Яго Аспаса, несмотря на подозрение, что мяч незадолго до этого эпизода покинул поле.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Bleacher Report