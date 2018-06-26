Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам ЧМ и ЧЕ в своей истории

Сборная Испании, ставшая соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018, еще никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионатов мира и Европы.

В своей истории «красная фурия» восемь раз встречалась со сборными, которые принимали эти турниры, и все восемь матчей проиграла: Италии (1934 и 1980 год), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год), Южной Корее (2002 год) и Португалии (2004 год).

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».