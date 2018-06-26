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  • Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам ЧМ и ЧЕ в своей истории

Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам ЧМ и ЧЕ в своей истории

26 июня 2018, 12:20
27

Сборная Испании, ставшая соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018, еще никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионатов мира и Европы.

В своей истории «красная фурия» восемь раз встречалась со сборными, которые принимали эти турниры, и все восемь матчей проиграла: Италии (1934 и 1980 год), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год), Южной Корее (2002 год) и Португалии (2004 год).

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (27)
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Army_Fan
1530005041
Вот и исправят историю в матче против России, где Уругвай ничего такого не показал, а использовал просто ошибки, откуда и виден класс команды
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movie
1530005185
Капля позитива
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momwig_
1530005807
Ну все, блин, успокоили. Так, какие там расклады на четвертьфинал?..
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Obojaemiy
1530008464
Хватит тешить себя иллюзиями... Россию не обыграет наверно толька СА и Египет..
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ВикторВВ
1530009916
Всегда бывает в первый раз...)) и будет это, как не прискорбно, в игре с нами!)
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zabvo9406
1530016747
как обычно, наши будут первыми , у кого они выиграют
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Nesterenko
1530017063
В этом матче два проклятия - Испания ни разу не обыгрывала хозяйку чемпионата, с другой стороны последний и единственный раз Россия обыгрывала Испанию еще во времена Советского союза в далеком 1971 году, то есть 47 лет назад, а современная Россия вообще ни разу не обыгрывала. Так что одно из этих проклятий наконец-то прекратится. Очень хочется победы, но шансы малы, Испания на голову выше нас, а начнешь играть на встречных курсах, то получишь 1:5 как Локо в марте этого года. А ведь в 1/4 будет соперник из пары Хорватия-Дания(Австралия). Было бы очень интересно.
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zigbert
1530020491
Хотя бы не проиграть крупно.
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Krossmen73
1530021469
Рано или поздно чьи-нибудь серии неудач заканчиваются.Хочется верить что это случится с нами.Шанс невелик.Нужно его брать!Иначе зачем тогда вообще выходить на поле....
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OfaZavr
1530026630
вот бы и у нас эта их традиция продолжилась) хотя все рекорды, антирекорды и серии когда-нибудь заканчиваются. на наших вполне может и прерваться.
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