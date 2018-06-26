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    Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам ЧМ и ЧЕ в своей истории

    Сборная Испании, ставшая соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018, еще никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионатов мира и Европы.

    В своей истории «красная фурия» восемь раз встречалась со сборными, которые принимали эти турниры, и все восемь матчей проиграла: Италии (1934 и 1980 год), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год), Южной Корее (2002 год) и Португалии (2004 год).

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: Спорт FM

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    26.06.2018 12:20
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 июня 2018, 18:39

      надеюсь традиция не будет нарушена

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:23

      вот бы и у нас эта их традиция продолжилась) хотя все рекорды, антирекорды и серии когда-нибудь заканчиваются. на наших вполне может и прерваться.

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      Рейтинг: +695

      fan-man 26 июня 2018, 18:09

      В этом году статистика подведет))) не верю

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 июня 2018, 18:04

      Если судейство за нс будет как при Южной Корее (2002 год) то вполне наши смогут и пройти))

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 июня 2018, 16:57

      Рано или поздно чьи-нибудь серии неудач заканчиваются.Хочется верить что это случится с нами.Шанс невелик.Нужно его брать!Иначе зачем тогда вообще выходить на поле....

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:41

      Хотя бы не проиграть крупно.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 26 июня 2018, 16:38

      После эйфории и "достойно сыграли"начались предматчевые УТЕШЕНИЯ и прогнозы статистиков

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 июня 2018, 15:44

      В этом матче два проклятия - Испания ни разу не обыгрывала хозяйку чемпионата, с другой стороны последний и единственный раз Россия обыгрывала Испанию еще во времена Советского союза в далеком 1971 году, то есть 47 лет назад, а современная Россия вообще ни разу не обыгрывала. Так что одно из этих проклятий наконец-то прекратится. Очень хочется победы, но шансы малы, Испания на голову выше нас, а начнешь играть на встречных курсах, то получишь 1:5 как Локо в марте этого года. А ведь в 1/4 будет соперник из пары Хорватия-Дания(Австралия). Было бы очень интересно.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 26 июня 2018, 15:39

      как обычно, наши будут первыми , у кого они выиграют

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 июня 2018, 15:34

      Вот и прервут эту статистику

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