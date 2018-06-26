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  • Фонте: «Португалии без разницы с кем играть в 1/8 финала – с Россией или Уругваем»

Фонте: «Португалии без разницы с кем играть в 1/8 финала – с Россией или Уругваем»

26 июня 2018, 07:54
5

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Ирана.

«С Ираном была очень сложная игра. Пропустили в концовке, но самое главное, что мы вышли в 1/8 финала.

Для нас нет разницы, кто будет нам противостоять в плей-офф. Россия или Уругвай – это в любом случае будет непростая игра», – заявил после матча футболист.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Португалия Иран Фонте Жозе
Комментарии (5)
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KOLBIS
1529989200
Ой да ладно,явно про Уругвай не мечтали...
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Рубик Докоян
1529989544
С такой игрой вам всё рано ничего не светит, а Уругвай вам засветит в глаз и не раз...
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Тибер
1529997326
России тоже было не важно с кем ))))
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zigbert
1530016811
А ведь Уругвай их может хлопнуть.
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Урия Гип
1530020767
Уругвай выиграет. Кристина не поможет.
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