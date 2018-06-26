Фонте: «Португалии без разницы с кем играть в 1/8 финала – с Россией или Уругваем»

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Ирана.

«С Ираном была очень сложная игра. Пропустили в концовке, но самое главное, что мы вышли в 1/8 финала.

Для нас нет разницы, кто будет нам противостоять в плей-офф. Россия или Уругвай – это в любом случае будет непростая игра», – заявил после матча футболист.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

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