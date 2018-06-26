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    Фонте: «Португалии без разницы с кем играть в 1/8 финала – с Россией или Уругваем»

    Защитник сборной Португалии Жозе Фонте отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Ирана.

    «С Ираном была очень сложная игра. Пропустили в концовке, но самое главное, что мы вышли в 1/8 финала.

    Для нас нет разницы, кто будет нам противостоять в плей-офф. Россия или Уругвай – это в любом случае будет непростая игра», – заявил после матча футболист.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2018 07:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 26 июня 2018, 16:46

      Уругвай выиграет. Кристина не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:40

      А ведь Уругвай их может хлопнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:15

      России тоже было не важно с кем ))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 08:05

      С такой игрой вам всё рано ничего не светит, а Уругвай вам засветит в глаз и не раз...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 08:00

      Ой да ладно,явно про Уругвай не мечтали...

      2
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