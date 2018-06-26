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    Иско: «Россия хорошо сыграла на групповом этапе ЧМ. Она способна на многое»

    Полузащитник сборной Испании Иско поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против hРоссия.

    «Вне всяких сомнений, это будет сложный матч. Мы сыграем с хозяевами, которые будут пользоваться огромной поддержкой. Они хорошо сыграли на групповом этапе, несмотря на последнее поражение. Мы играли с ними на чемпионате Европы, мы знаем, что они способны на многое. Постараемся совершить как можно меньше ошибок и пройти дальше», – сказал Иско.

    Матч Россия – Испания пройдет 1 июля в Москве.

    Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Испании, Португалия – против Уругвая

    Источник: Sports.ru

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    26.06.2018 02:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 08:17

      Всегда осторожно относился к способным, ибо не знаешь на что они способны...

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 26 июня 2018, 02:21

      На много лучше чем испанцы и португальцы с арабами , но надеюсь эти команды вспомнят как в футбол играть

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