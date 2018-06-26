Иско: «Россия хорошо сыграла на групповом этапе ЧМ. Она способна на многое»

Полузащитник сборной Испании Иско поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против hРоссия.

«Вне всяких сомнений, это будет сложный матч. Мы сыграем с хозяевами, которые будут пользоваться огромной поддержкой. Они хорошо сыграли на групповом этапе, несмотря на последнее поражение. Мы играли с ними на чемпионате Европы, мы знаем, что они способны на многое. Постараемся совершить как можно меньше ошибок и пройти дальше», – сказал Иско.

Матч Россия – Испания пройдет 1 июля в Москве.

Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Испании, Португалия – против Уругвая