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    Блаттер: «ФИФА серьезно прессовали, чтобы ЧМ-2018 не достался России. Но невозможно давить на такого человека как Путин»

    Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер оценил организацию чемпионата мира-2018, а также заявил, что многие были против проведения турнира в России.

    «После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на восемь с половиной. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня, человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже девять вам поставлю!

    Смотрите, например, вы поступаете в университет, чтобы стать врачом. У вас первая сессия. Если вы сдадите ее на шесть баллов, вам будет очень сложно достичь 10. Но если вы начнете с девяти, вы будете близки к цели. Понимаете, 10 – это идеально. А идеала не существует.

    Вы все делаете правильно, у вас очень сильный глава государства. Поверьте, ФИФА серьезно прессовали, чтобы чемпионат мира не достался России. Но вы не можете давить на такого человека как Путин. Он очень сильный. И он верит в этот чемпионат мира», – сказал Блаттер.

    Источник: Sport24

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    25.06.2018 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2018, 20:26

      Давили на ФИФА, но Путин.....
      А у нас, что Путин уже и ФИФА руководит, он член ФИФА?
      Бред проворовавшегося чинуши.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2018, 18:49

      Главное ВВП вырвал ЧМ-2018, а кокой ценой это уже не важно....главное мы все получаем удовольствие от матчей в России))

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 июня 2018, 15:51

      просто жадность перевесила,столько бабла фифе отдать РФ за отмену ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 25 июня 2018, 15:51

      Путин стратег,либо те кто за ним стоят,но то как он или те провернули закон о повышении пенсионного возраста под шумок ЧМ,это гениально,только вот жаль,что эта гениальность не на руку простым людям,в данном случае☝️

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ragnar Viking 25 июня 2018, 16:54

      "Путин стратег,"
      Скорее,тактик.Стратегически,это проигрыш страны,не говоря уже о людишках,её населяющих.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июня 2018, 15:12

      Дам 10 из 10.Так прокатить собственных граждан мог только умный, циничный и беспринципный человек.

      13
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Мары 25 июня 2018, 17:12

      По техническим причинам оценил Ваш ответ неправильно.сорри.ну,и как не отминусовать в ответочку,да?

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Vladarg 25 июня 2018, 17:18

      Забудь.
      Всё нормально.

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 июня 2018, 15:05

      Забыл отметить, что он еще и очень умный! Ведь повысить все тарифы, ндс и пенсионный возраст и вообще, повысить все, что можно было в день открытия чемпионата вполне умный ход, пока люди отвлечены........... Даже гроссмейстерский! Какой там 9? все 10 из 10

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > diadushka 25 июня 2018, 15:44

      У нас все втихаря делают, под отвлекающий маневр!

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > diadushka 25 июня 2018, 16:52

      "он еще и очень умный"
      точнее, ХИТРЫЙ.Умный человек свой народ(если он считает его своим) берёг бы.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 15:01

      Нас не тронешь,мы не тронем,а затронешь спуску не дадим...

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