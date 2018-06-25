Блаттер: «ФИФА серьезно прессовали, чтобы ЧМ-2018 не достался России. Но невозможно давить на такого человека как Путин»

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер оценил организацию чемпионата мира-2018, а также заявил, что многие были против проведения турнира в России.

«После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на восемь с половиной. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня, человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже девять вам поставлю!

Смотрите, например, вы поступаете в университет, чтобы стать врачом. У вас первая сессия. Если вы сдадите ее на шесть баллов, вам будет очень сложно достичь 10. Но если вы начнете с девяти, вы будете близки к цели. Понимаете, 10 – это идеально. А идеала не существует.

Вы все делаете правильно, у вас очень сильный глава государства. Поверьте, ФИФА серьезно прессовали, чтобы чемпионат мира не достался России. Но вы не можете давить на такого человека как Путин. Он очень сильный. И он верит в этот чемпионат мира», – сказал Блаттер.