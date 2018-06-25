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  • Блаттер: «ФИФА серьезно прессовали, чтобы ЧМ-2018 не достался России. Но невозможно давить на такого человека как Путин»

Блаттер: «ФИФА серьезно прессовали, чтобы ЧМ-2018 не достался России. Но невозможно давить на такого человека как Путин»

25 июня 2018, 14:59
12

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер оценил организацию чемпионата мира-2018, а также заявил, что многие были против проведения турнира в России.

«После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на восемь с половиной. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня, человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже девять вам поставлю!

Смотрите, например, вы поступаете в университет, чтобы стать врачом. У вас первая сессия. Если вы сдадите ее на шесть баллов, вам будет очень сложно достичь 10. Но если вы начнете с девяти, вы будете близки к цели. Понимаете, 10 – это идеально. А идеала не существует.

Вы все делаете правильно, у вас очень сильный глава государства. Поверьте, ФИФА серьезно прессовали, чтобы чемпионат мира не достался России. Но вы не можете давить на такого человека как Путин. Он очень сильный. И он верит в этот чемпионат мира», – сказал Блаттер.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Блаттер Зепп Путин Владимир
Комментарии (12)
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KOLBIS
1529928088
Нас не тронешь,мы не тронем,а затронешь спуску не дадим...
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diadushka
1529928336
Забыл отметить, что он еще и очень умный! Ведь повысить все тарифы, ндс и пенсионный возраст и вообще, повысить все, что можно было в день открытия чемпионата вполне умный ход, пока люди отвлечены........... Даже гроссмейстерский! Какой там 9? все 10 из 10
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Мары
1529928763
Дам 10 из 10.Так прокатить собственных граждан мог только умный, циничный и беспринципный человек.
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Ragnar Viking
1529931088
Путин стратег,либо те кто за ним стоят,но то как он или те провернули закон о повышении пенсионного возраста под шумок ЧМ,это гениально,только вот жаль,что эта гениальность не на руку простым людям,в данном случае☝️
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3a zenit
1529931098
просто жадность перевесила,столько бабла фифе отдать РФ за отмену ЧМ.
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a-rakhmatov
1529941750
Главное ВВП вырвал ЧМ-2018, а кокой ценой это уже не важно....главное мы все получаем удовольствие от матчей в России))
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kykyi
1529947601
Давили на ФИФА, но Путин..... А у нас, что Путин уже и ФИФА руководит, он член ФИФА? Бред проворовавшегося чинуши.
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