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    Уткин: «У России нет необходимости побеждать Уругвай. Обычно в таких случаях она мысленно начинала курить кальян и почивать на успехах»

    Комментатор Василий Уткин высказал ожидания от матча третьего тура группового раунда чемпионата мира УругвайРоссия.

    В этой игре решится судьба первого места в группе А. Россиянам, чтобы занять его, будет достаточно не проиграть.

    «В этой игре мы можем узнать что-то существенное о нашей команде. Это игра, в которой на первый план выйдет рассудок. Что именно нам нужно? Какими силами мы хотим этого достичь? Возможно, кому-то нужно дать отдохнуть, возможно, следует попробовать на перспективу что-то новое. Все это требует разумного, аналитического, мозгового выбора.

    Сильной стороной сборной России была и остается эмоция. Сборная России пробежала за две игры больше, чем любая другая команда на чемпионате мира. Безусловно, это заслуживает уважения, это тяжелый труд. Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать? Понимаете, победы над Египтом и Саудовской Аравией стоят ровно столько, сколько стоили бы победы над мировыми грандами. А силы – это то, что имеет свойство заканчиваться.

    Посмотрите на группу G, где мощным сборным Англии и Бельгии достались не самые сильные соперники – Тунис и Панама. И англичане, и бельгийцы довольно легко и показательно продемонстрировали, что они соперников превосходят. Что отличает эти матчи от игр нашей команды? Во-первых, и Бельгия, и Англия демонстрировали свое превосходство на протяжении всего матча. Сборная России, пусть и доминировала, решала судьбу матчей на ограниченном отрезке. Египет до определенного момента держался, в матче с Саудовской Аравией уже в конце россияне почувствовали запах крови и нанесли серию мощных ударов. Все это тоже произошло на эмоциях. Именно сборная России на турнире располагает почти безграничным запасом эмоций. Проблема в том, что это ресурс, который может поколебаться. Начинаешь в себе сомневаться – уверенность перестает работать на тебя и перерастает в гнетущую ответственность.

    Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе, пусть и мысленно», – сказал Уткин.

    Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: YouTube

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    25.06.2018 14:17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 июня 2018, 19:52

      Анализ на 100% верный. Но пока в сборной правят тупые дзюбоиды,руководят процессом тупые мудьки,откуда мысль и мудрость. Давай-давай. А давать не можем. Ожидать этого следовало и напрасна была эйфория от победы над Салахом. Саудовцы тоже выиграли. Суареса превзойти не смогли--скромнее надо быть.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > val-berezko 25 июня 2018, 19:56

      Чем я не прав ?.Зачем минусишь ?
      Если правда за тобой, объясни.Будь добр.Чай я не дрова чтобы не понять.

      3
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 25 июня 2018, 18:08

      После первого тайма можно сказать, Вася прав на все сто.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2018, 18:07

      Слово "мысленно" не подходит по ряду причин.

      0
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      Рейтинг: +222

      Леший88 25 июня 2018, 16:21

      Вася... Такой Вася...))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 15:15

      Будет интересно взглянуть на стартовый состав. Пока игра сборной не вызывает критики ,не хотелось бы кардинально менять состав. Замены делать только по необходимости. Конечно игра не решающая ,но не хотелось бы разбалансированности команды.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июня 2018, 15:03

      Может слова и обидные, но по существу Василий прав.Насчёт кальяна конечно же он преувеличивает.Этот кальян Стас плашмя запихнёт туда, на чём сидишь.А во всём остальном прав.Тем более, что это самого Стаса тоже устраивает.Он прагматик и устраивать тараканные бега , не станет.Проверит резерв, подменит лидеров, посмотрит на игру Уругвая и подсмотрит что то интересное.Выигрывать кровь из носу ему не надо.Вспомните товарищеские игры, в которых смысла также было мало.Так и здесь.Фактически товарищеская игра, результат которой всем по фиг.

      5
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 июня 2018, 14:55

      Да все правильно он говорит, относительно его мыслей. Каждый человек имеет право слова. И походу единственное, что осталось в нашей стране, когда под шумок чемпионата, вводят губительные для страны и народа реформы, а все только и п.здят о том какая великая у нас команда!!

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 июня 2018, 14:53

      Как всегда заголовок вырванный из контекста. Профессия...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 14:45

      надеюсь что в этот раз не тот случай и наши отнесутся к игре со всей серьезностью.

      7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > OfaZavr 25 июня 2018, 19:54

      отнеслись!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > val-berezko 25 июня 2018, 19:57

      да уж...

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      Рейтинг: +309

      Ден71 25 июня 2018, 14:44

      Курить кальян походу ты начал и явно с чем то. Играть надо просто в свое удовольствие,на результат в какой бы стадии не играли, ловить кайф от самого чемпионата отдавая себя в каждой игре. И не важно кому играть. это тренеры пусть решают, но что разве на замене не игроки, пусть тоже показывают, что играют не хуже.

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