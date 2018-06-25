Уткин: «У России нет необходимости побеждать Уругвай. Обычно в таких случаях она мысленно начинала курить кальян и почивать на успехах»

Комментатор Василий Уткин высказал ожидания от матча третьего тура группового раунда чемпионата мира Уругвай – Россия.

В этой игре решится судьба первого места в группе А. Россиянам, чтобы занять его, будет достаточно не проиграть.

«В этой игре мы можем узнать что-то существенное о нашей команде. Это игра, в которой на первый план выйдет рассудок. Что именно нам нужно? Какими силами мы хотим этого достичь? Возможно, кому-то нужно дать отдохнуть, возможно, следует попробовать на перспективу что-то новое. Все это требует разумного, аналитического, мозгового выбора.

Сильной стороной сборной России была и остается эмоция. Сборная России пробежала за две игры больше, чем любая другая команда на чемпионате мира. Безусловно, это заслуживает уважения, это тяжелый труд. Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать? Понимаете, победы над Египтом и Саудовской Аравией стоят ровно столько, сколько стоили бы победы над мировыми грандами. А силы – это то, что имеет свойство заканчиваться.

Посмотрите на группу G, где мощным сборным Англии и Бельгии достались не самые сильные соперники – Тунис и Панама. И англичане, и бельгийцы довольно легко и показательно продемонстрировали, что они соперников превосходят. Что отличает эти матчи от игр нашей команды? Во-первых, и Бельгия, и Англия демонстрировали свое превосходство на протяжении всего матча. Сборная России, пусть и доминировала, решала судьбу матчей на ограниченном отрезке. Египет до определенного момента держался, в матче с Саудовской Аравией уже в конце россияне почувствовали запах крови и нанесли серию мощных ударов. Все это тоже произошло на эмоциях. Именно сборная России на турнире располагает почти безграничным запасом эмоций. Проблема в том, что это ресурс, который может поколебаться. Начинаешь в себе сомневаться – уверенность перестает работать на тебя и перерастает в гнетущую ответственность.

Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе, пусть и мысленно», – сказал Уткин.

Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.