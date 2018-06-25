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Петербургский повар приготовил пиццу с портретом Дзюбы

25 июня 2018, 12:31
9

Санкт-петербургский повар Павел Максимчик приготовил необычную пиццу, на которой изобразил лицо нападающего сборной России Артема Дзюбы.

Пицца с портретом Дзюбы имеет классический размер – 32 сантиметра. На приготовление блюда кулинар потратил полночи. Ингредиенты – тесто, томаты и сыр. Накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира Уругвай – Россия пиццу выставят в пиццерии в Санкт-Петербурге на самом видном месте.

«Артем Дзюба – один из результативных игроков: он забил гол в матче с Саудовской Аравией, третий мяч в игре с Египтом принадлежит ему. Поэтому мы и решили нарисовать его потрет.

На самом деле, мы с братом готовы изобразить символичные портреты в виде пиццы каждого футболиста российской сборной. Главное, чтобы это помогало побеждать», – сказал Павел Максимчик.

Ранее брат Павла Валерий представил пиццу с портретом главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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KOLBIS
1529919303
Здесь похож,а Месси в полный рост нет...
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Zelibaba
1529919557
класс!
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Боцман59rus
1529919633
упасть маслом вниз - судьба этого бутерброда.)))
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momwig_
1529919856
На пицце выглядит умнее, чем в жизни
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Полная Канистра
1529920635
узбекская лепёшка такие в Ташкенте продаются а так похож выпечка удалась
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Dellleone
1529922312
Дзюби больше пирожки нравиться.
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kvm5
1529922349
сешь Дзюбу
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OfaZavr
1529923691
похоже получилось. ну все с Дзюбы гол сегодня за такой шедевр)
Ответить
zigbert
1529926223
За мастерство повару 5+ .
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