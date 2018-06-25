Петербургский повар приготовил пиццу с портретом Дзюбы

Санкт-петербургский повар Павел Максимчик приготовил необычную пиццу, на которой изобразил лицо нападающего сборной России Артема Дзюбы.

Пицца с портретом Дзюбы имеет классический размер – 32 сантиметра. На приготовление блюда кулинар потратил полночи. Ингредиенты – тесто, томаты и сыр. Накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира Уругвай – Россия пиццу выставят в пиццерии в Санкт-Петербурге на самом видном месте.

«Артем Дзюба – один из результативных игроков: он забил гол в матче с Саудовской Аравией, третий мяч в игре с Египтом принадлежит ему. Поэтому мы и решили нарисовать его потрет.

На самом деле, мы с братом готовы изобразить символичные портреты в виде пиццы каждого футболиста российской сборной. Главное, чтобы это помогало побеждать», – сказал Павел Максимчик.

Ранее брат Павла Валерий представил пиццу с портретом главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.