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    Петербургский повар приготовил пиццу с портретом Дзюбы

    Санкт-петербургский повар Павел Максимчик приготовил необычную пиццу, на которой изобразил лицо нападающего сборной России Артема Дзюбы.

    Пицца с портретом Дзюбы имеет классический размер – 32 сантиметра. На приготовление блюда кулинар потратил полночи. Ингредиенты – тесто, томаты и сыр. Накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира Уругвай – Россия пиццу выставят в пиццерии в Санкт-Петербурге на самом видном месте.

    «Артем Дзюба – один из результативных игроков: он забил гол в матче с Саудовской Аравией, третий мяч в игре с Египтом принадлежит ему. Поэтому мы и решили нарисовать его потрет.

    На самом деле, мы с братом готовы изобразить символичные портреты в виде пиццы каждого футболиста российской сборной. Главное, чтобы это помогало побеждать», – сказал Павел Максимчик.

    Ранее брат Павла Валерий представил пиццу с портретом главного тренера россиян Станислава Черчесова.

    Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    25.06.2018 12:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:30

      За мастерство повару 5+ .

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 13:48

      похоже получилось. ну все с Дзюбы гол сегодня за такой шедевр)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 25 июня 2018, 13:25

      сешь Дзюбу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 июня 2018, 13:25

      Дзюби больше пирожки нравиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июня 2018, 12:57

      узбекская лепёшка такие в Ташкенте продаются а так похож выпечка удалась

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 июня 2018, 12:44

      На пицце выглядит умнее, чем в жизни

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 июня 2018, 12:40

      упасть маслом вниз - судьба этого бутерброда.)))

      1
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 25 июня 2018, 12:39

      класс!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 12:35

      Здесь похож,а Месси в полный рост нет...

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