Матч с Нигерией посетят 20 тысяч болельщиков из Аргентины

Посольство Аргентины в России ожидает около 20 тысяч болельщиков на заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Нигерии.

«35 тысяч аргентинцев приезжают в Россию. Большая часть из них приедут в Санкт-Петербург на матч с нигерийцами.

В Нижнем Новгороде на стадионе было 20 с лишним тысяч аргентинцев. Примерно это же количество ожидаем в Петербурге», – рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина состоится во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени.