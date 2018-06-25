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    Матч с Нигерией посетят 20 тысяч болельщиков из Аргентины

    Посольство Аргентины в России ожидает около 20 тысяч болельщиков на заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Нигерии.

    «35 тысяч аргентинцев приезжают в Россию. Большая часть из них приедут в Санкт-Петербург на матч с нигерийцами.

    В Нижнем Новгороде на стадионе было 20 с лишним тысяч аргентинцев. Примерно это же количество ожидаем в Петербурге», – рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина состоится во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июня 2018, 16:04

      пока эти болельщики очень мрачные и невеселые.
      вся надежда у них завтра на удачный результат и веселое продолжение .

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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 10:55

      Чтобы потом выбежать и навалять Лео и ко...

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