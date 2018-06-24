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    Невилл: «Немецкие защитники были посмешищем. Боатенг решил, что он Беккенбауэр»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал действия Джерома Боатенга в матче ГерманияШвеция (2:1, 2-й тур группового этапа ЧМ).

    Защитник «Баварии» получил две желтые карточки за девять минут и оставил команду в меньшинстве на 82-й минуте встречи.

    «Центр защиты сборной Германии был просто посмешищем. Боатенг решил, что он Беккенбаэур. Он играл под руководством Пепа Гвардиолы и, похоже, поверил в то, что является фантастическим футболистом.

    По факту же он заблуждается. Боатенг просто ходит по полю», – цитирует Невилла Goal.

    Напомним, команда Йоахима Лева победила благодаря голу Тони Крооса на пятой добавленной минуте.

    Источник: Goal.com

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    24.06.2018 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 24 июня 2018, 23:01

      Немцы на ЧМ на приору больше похоже чем на мурзик, четвертьфинал их максимум тут.

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 24 июня 2018, 19:44

      Посмотрим как будет без него, в следующей игре не выйдет

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 июня 2018, 18:46

      Я почему -то с ним согласен!Он что в Баварии косячит,что тут!!!

      2
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      Рейтинг: +225

      dovakin > BlackMurder 24 июня 2018, 19:39

      Косячит просто по-страшному! Я вообще удивлен, что Лёв взял его в основной состав! Для меня это загадка. Он ко всему еще и плохо видит, вне поля ходит в здоровенных очках. его давно пора заменить. Из-за него что сборная, что Бавария получают штрафные, пенальти и угловые. Я очень рад, что он получил свои заслуженные карточки и не будет в след. матче на поле.

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