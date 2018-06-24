Невилл: «Немецкие защитники были посмешищем. Боатенг решил, что он Беккенбауэр»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал действия Джерома Боатенга в матче Германия – Швеция (2:1, 2-й тур группового этапа ЧМ).

Защитник «Баварии» получил две желтые карточки за девять минут и оставил команду в меньшинстве на 82-й минуте встречи.

«Центр защиты сборной Германии был просто посмешищем. Боатенг решил, что он Беккенбаэур. Он играл под руководством Пепа Гвардиолы и, похоже, поверил в то, что является фантастическим футболистом.

По факту же он заблуждается. Боатенг просто ходит по полю», – цитирует Невилла Goal.

Напомним, команда Йоахима Лева победила благодаря голу Тони Крооса на пятой добавленной минуте.