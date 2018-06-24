Форсберг: «Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать напротив нее»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился наблюдениями после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Германией (1:2). Хавбек остался недоволен поведением игроков соперника.

«Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать прямо напротив нее. Так не нужно было делать, но после этого они подошли и извинились. После матча тренер ничего не сказал.

Было больно что-либо говорить, мы просто молчали и не пытались особо что-то говорить, потому что надеялись не проиграть сегодня», – сказал Форсберг.