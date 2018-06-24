Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форсберг: «Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать напротив нее»

    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился наблюдениями после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Германией (1:2). Хавбек остался недоволен поведением игроков соперника.

    «Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать прямо напротив нее. Так не нужно было делать, но после этого они подошли и извинились. После матча тренер ничего не сказал.

    Было больно что-либо говорить, мы просто молчали и не пытались особо что-то говорить, потому что надеялись не проиграть сегодня», – сказал Форсберг.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 июня 2018, 14:01

      Побеждайте Мексику в 2 мяча и отмечайте и вы победу, кто не даёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 24 июня 2018, 13:41

      Молодцы Немцы решили на последних минутах )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11