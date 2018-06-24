Вратарь сборной Швеции: «Я плакал после матча с Германией»

Голкипер сборной Швеции Робин Ольсен признался, что не смог сдержать эмоций после матча чемпионата мира с Германией (1:2). Немцы вырвали победу в этой встрече, забив решающий гол на 95-й минуте.

«У нас было ощущение, что мы все-таки выиграем. На поле чувствовалась стабильность, даже когда противник был с мячом на нашей стороне поля.

Да, я плакал. Это самая жесткая игра, которая была на моей памяти, настоящая схватка, проиграть на последних секундах – это очень обидно», – сказал Ольсен.