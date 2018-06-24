Лукаку, Азар и Мертенс могут пропустить матч с Англией

Канеша, только тунисам и панамам по ведру голешей наваляли,а на сурьёзных англичан духу мастерового не хватило,очень жаль...
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес намерен совершить ротацию состава в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Англии.
«Будут небольшие изменения в составе, будет игровое время для футболистов, которые это заслужили. К тому же нам нужно оценить здоровье Лукаку, Азара, Мертенса, потянувшего бедро. Лукаку повредил внешнюю связку на левой ноге — попытался продолжить игру, но не смог. Через двое суток поймем, что с ним», — приводит слова Мартинеса пресс-служба ФИФА.
Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде.