Лукаку, Азар и Мертенс могут пропустить матч с Англией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес намерен совершить ротацию состава в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Англии.

«Будут небольшие изменения в составе, будет игровое время для футболистов, которые это заслужили. К тому же нам нужно оценить здоровье Лукаку, Азара, Мертенса, потянувшего бедро. Лукаку повредил внешнюю связку на левой ноге — попытался продолжить игру, но не смог. Через двое суток поймем, что с ним», — приводит слова Мартинеса пресс-служба ФИФА.

Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде.