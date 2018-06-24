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    Лукаку, Азар и Мертенс могут пропустить матч с Англией

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес намерен совершить ротацию состава в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Англии.

    «Будут небольшие изменения в составе, будет игровое время для футболистов, которые это заслужили. К тому же нам нужно оценить здоровье Лукаку, Азара, Мертенса, потянувшего бедро. Лукаку повредил внешнюю связку на левой ноге — попытался продолжить игру, но не смог. Через двое суток поймем, что с ним», — приводит слова Мартинеса пресс-служба ФИФА.

    Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 июня 2018, 13:07

      Канеша, только тунисам и панамам по ведру голешей наваляли,а на сурьёзных англичан духу мастерового не хватило,очень жаль...

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:07

      решили отдать первое место в группировке

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      Рейтинг: +102

      serghio1990 > спанчес 24 июня 2018, 10:55

      не факт что англия еще сможет выиграть,учитывая как они еле еле тунис обыграли

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