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    Зобнин – о матче с Уругваем: «На ЧМ-2018 сборная России никого не боится. У нас есть план»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказал мнение по поводу предстоящего матча с Уругваем в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Это чемпионат мира, здесь много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита, и наоборот. Вы сами все видите.

    Мы никого не боимся. У нас есть план на матч, мы будем его придерживаться. Надеюсь, что это даст положительный результат.

    Что в игре Уругвая заставляет задуматься? В первую очередь, пара форвардов – Кавани и Суарес. Также у них неплохая пара центральных защитников. В целом у них очень сильный состав, на голову выше Египта», – сказал Зобнин.

    Встреча Уругвай – Россия пройдет в понедельник, 25 июня, в Самаре. Чтобы занять первое место в группе А россиянам достаточно будет сыграть вничью.

    Источник: Sport24

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    23.06.2018 14:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:05

      Вообще этот матч будет интересен с точки зрения "психологической устойчивости сборной России".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 23 июня 2018, 22:16

      Без ПЛАНА ни куда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июня 2018, 21:24

      Уругвай надо обыгрывать. С Испанией успеем сыграть. А так можно и на Иран попасть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 23 июня 2018, 19:06

      Волков бояться--в лес не ходить!!И ещё::Ввязался в драку --дерись!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 18:33

      Молодцы, сейчас главное психологическая устойчивость. Чтобы не думали что задача выполнена, я надеюсь для сборной все только начинается. Россия - вперед!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 18:06

      уверенность это хорошо, но запасной план тоже нужно имеет на всякий случай)

      4
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 23 июня 2018, 18:00

      кавани и суарес похрен нам. Мы победили двух арабских. Сверх сборных. Олле Олле!!!

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 23 июня 2018, 17:36

      Хоть ты и в сборной уже - ребёнок есть ребёнок. Детский лепет во вью такого первенства. Стыдно. Кого могут бояться взрослые мужики, если они на своём месте. Роман, ты как слинял из Динамо в Спартак, мозгов у тебя для общения совсем не осталось..
      Играешь неплохо, умственно - деградируешь.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 17:29

      Молодец Рома!Не тушуйтесь и отработайте латиносов как до этого и остальных.Главное не звездить и не упускать своего как это сделали братушки-сербы.Удачи ребята!

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 23 июня 2018, 16:09

      Есть пятилетний план...
      Забивай гол, пацан...

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