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  • Зобнин – о матче с Уругваем: «На ЧМ-2018 сборная России никого не боится. У нас есть план»

Зобнин – о матче с Уругваем: «На ЧМ-2018 сборная России никого не боится. У нас есть план»

23 июня 2018, 14:57
18

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказал мнение по поводу предстоящего матча с Уругваем в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018.

«Это чемпионат мира, здесь много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита, и наоборот. Вы сами все видите.

Мы никого не боимся. У нас есть план на матч, мы будем его придерживаться. Надеюсь, что это даст положительный результат.

Что в игре Уругвая заставляет задуматься? В первую очередь, пара форвардов – Кавани и Суарес. Также у них неплохая пара центральных защитников. В целом у них очень сильный состав, на голову выше Египта», – сказал Зобнин.

Встреча Уругвай – Россия пройдет в понедельник, 25 июня, в Самаре. Чтобы занять первое место в группе А россиянам достаточно будет сыграть вничью.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Уругвай Зобнин Роман
Комментарии (18)
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KOLBIS
1529755196
Хвалю за мужество...Доппинг офицеры уже на подходе...
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Mister Fiks
1529755200
Должно быть три плана, как у меня )))
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Mazzola
1529755290
А у Саламыча вообще мешок плана есть.
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triton004
1529756336
План,который надо раскурить
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Мары
1529756480
Хорошо, что понимают о том, что лёгкая прогулка закончилась. Теперь пахать и пахать, как завещал темнейший.
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ЗЖМ
1529759254
Ой, Роман...) "Торопиться не нада..." (гайдаевск.)...; "Есть ли у вас план, мистер Фикс?"))
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Krossmen73
1529764192
Молодец Рома!Не тушуйтесь и отработайте латиносов как до этого и остальных.Главное не звездить и не упускать своего как это сделали братушки-сербы.Удачи ребята!
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OfaZavr
1529766371
уверенность это хорошо, но запасной план тоже нужно имеет на всякий случай)
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Yev
1529767981
Молодцы, сейчас главное психологическая устойчивость. Чтобы не думали что задача выполнена, я надеюсь для сборной все только начинается. Россия - вперед!!!
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доктор 48
1529769977
Волков бояться--в лес не ходить!!И ещё::Ввязался в драку --дерись!!!
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