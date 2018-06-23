Зобнин – о матче с Уругваем: «На ЧМ-2018 сборная России никого не боится. У нас есть план»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказал мнение по поводу предстоящего матча с Уругваем в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018.

«Это чемпионат мира, здесь много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита, и наоборот. Вы сами все видите.

Мы никого не боимся. У нас есть план на матч, мы будем его придерживаться. Надеюсь, что это даст положительный результат.

Что в игре Уругвая заставляет задуматься? В первую очередь, пара форвардов – Кавани и Суарес. Также у них неплохая пара центральных защитников. В целом у них очень сильный состав, на голову выше Египта», – сказал Зобнин.

Встреча Уругвай – Россия пройдет в понедельник, 25 июня, в Самаре. Чтобы занять первое место в группе А россиянам достаточно будет сыграть вничью.