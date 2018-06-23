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  • Гитарист группы «ЧайФ»: «За те деньги, что стоят все игроки сборной Аргентины, можно космос купить. А толку никакого»

Гитарист группы «ЧайФ»: «За те деньги, что стоят все игроки сборной Аргентины, можно космос купить. А толку никакого»

23 июня 2018, 01:25
2

Один из основателей и гитарист группы «ЧайФ» Владимир Бегунов поделился мыслями о выступлении Аргентины на чемпионате мира-2018. Также он отметил, что никто не ожидал такой прыти от сборной России, которая после двух туров досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

– Матчи Аргентины смотрели?

– Да. Они никакие. Даже Лео (прим. – нападающий Лионель Месси) не спасет, потому что глаза у аргентинцев потухшие. Если они не играют, то тут уже ничего не поделаешь.

Если подсчитать общую стоимость футболистов сборной Аргентины, то получится, что за такие деньги можно космос купить. А толку – никакого. Команда побеждает, а не фамилии. А мечтать, что Месси один все вытянет... Бессмыслица.

– Ну Марадона же в 1986-м вытянул же.

– Диего как раз все правильно про современную сборную говорил, никаких иллюзий не строил. Личный спор Роналду у Месси выиграл однозначно. Все кричат, что португалец… ну не такой как все, а он – гений, талантливейший футболист. Криштиану играет на команду, а за Аргентину просто бегали одиннадцать человек непонятно зачем, непонятно почему. Наверное, победить хочет только тренер – один Сампаоли переживал.

– У аргентинцев еще сохраняются шансы на плей-офф.

– Это их проблемы, пусть они математикой занимаются, нам-то чего. У нас свои вопросы.

– Не возникала мысль спустя 20 лет написать новую песню про Аргентину, но уже о поражении?

– Это не возникает только потому, что ты смотрел футбольный матч. Должно случиться нечто большее и особенное, которое придет сверху.

– А игры сборной России видели?

– Да, обе.

– Ожидали, такой прыти?

– Нет. Как, похоже, никто. Но ничего страшного. У нас сборная такая, какая есть, ничего тут не изменишь. Оказалось, что она лучше, чем многие считали, подарила столько счастливых минут. Прекрасно. Надо теперь посмотреть, как с Уругваем сыграем.

После чемпионата мира-1998 группа «ЧайФ» написала песню «Аргентина – Ямайка – 5:0», ставшую впоследствии очень популярной в России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Россия
Комментарии (2)
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напишу просто
1529740509
ещё один внештатный эксперт балалаецник, мне очень важно было узнать его мнение
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вместе с ЦСКА
1529750392
После чемпионата мира-1998 группа «ЧайФ» написала песню «Аргентина – Ямайка – 5:0», ставшую впоследствии очень популярной в России... Причем Шахрин не смотрел тот матч ( сам признавался)
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