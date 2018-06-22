Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Очевидец: «Парень в метро брызнул газ в группу латиноамериканских болельщиков. Вырубил всю ленту»

    Пользовательница Facebook Анна Новикова рассказала о нападении на болельщиков из Латинской Америки в московском метро.

    «Проверила себя в условиях распыления слезоточивого газа в метро. На организаторские способности ЧП влияет только положительно. Могу, если что, идти служить в МЧС.

    Парень брызнул газ в группу любимых латиноамериканских футбольных болельщиков, певших на эскалаторе . Вырубил всю ленту, глубина там большая.

    Не уверена, что его задержали. Он явно готовился и сделал все очень технично. У него было и время, и варианты, как уходить.

    Полиция реагировала адекватно. А вот гражданское население у нас совершенно ничего не умеет! И это очень опасная ситуация», – написала Новикова.

    Инцидент произошел на станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии.

    Латинскую Америку на ЧМ-2018 представляют команды Уругвая, Перу, Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Панамы и Колумбии.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:55

      Туманное происшествие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 22 июня 2018, 20:08

      Анна, бросай курить всякуй хрень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 июня 2018, 18:52

      Вот ради интереса попытался найти хоть словечко в инете про это происшествие...ничего! Похоже на вброс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 22 июня 2018, 17:56

      А в Челябинске бомж обосрался.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Gorasul 23 июня 2018, 00:05

      держите нас в курсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 17:50

      Я так и не понял, полиция "террориста" вырубила или он огородами ушёл ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 22 июня 2018, 17:37

      Мля интересная новость. Теперь давайте вести с полей...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 17:01

      Судя по последним новостям, в МЧС, Анечка, берут за другие способности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 июня 2018, 17:00

      плакала вся маршрутка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 июня 2018, 16:44

      Вырубил всю ленту»
      ...мастерство не пропьешь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11