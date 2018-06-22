Очевидец: «Парень в метро брызнул газ в группу латиноамериканских болельщиков. Вырубил всю ленту»

Пользовательница Facebook Анна Новикова рассказала о нападении на болельщиков из Латинской Америки в московском метро.

«Проверила себя в условиях распыления слезоточивого газа в метро. На организаторские способности ЧП влияет только положительно. Могу, если что, идти служить в МЧС.

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