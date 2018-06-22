Очевидец: «Парень в метро брызнул газ в группу латиноамериканских болельщиков. Вырубил всю ленту»

Пользовательница Facebook Анна Новикова рассказала о нападении на болельщиков из Латинской Америки в московском метро.
«Проверила себя в условиях распыления слезоточивого газа в метро. На организаторские способности ЧП влияет только положительно. Могу, если что, идти служить в МЧС.
Парень брызнул газ в группу любимых латиноамериканских футбольных болельщиков, певших на эскалаторе . Вырубил всю ленту, глубина там большая.
Не уверена, что его задержали. Он явно готовился и сделал все очень технично. У него было и время, и варианты, как уходить.
Полиция реагировала адекватно. А вот гражданское население у нас совершенно ничего не умеет! И это очень опасная ситуация», – написала Новикова.
Инцидент произошел на станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии.
Латинскую Америку на ЧМ-2018 представляют команды Уругвая, Перу, Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Панамы и Колумбии.