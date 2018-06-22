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  • Очевидец: «Парень в метро брызнул газ в группу латиноамериканских болельщиков. Вырубил всю ленту»

Очевидец: «Парень в метро брызнул газ в группу латиноамериканских болельщиков. Вырубил всю ленту»

22 июня 2018, 16:41
10

Пользовательница Facebook Анна Новикова рассказала о нападении на болельщиков из Латинской Америки в московском метро.

«Проверила себя в условиях распыления слезоточивого газа в метро. На организаторские способности ЧП влияет только положительно. Могу, если что, идти служить в МЧС.

Парень брызнул газ в группу любимых латиноамериканских футбольных болельщиков, певших на эскалаторе . Вырубил всю ленту, глубина там большая.

Не уверена, что его задержали. Он явно готовился и сделал все очень технично. У него было и время, и варианты, как уходить.

Полиция реагировала адекватно. А вот гражданское население у нас совершенно ничего не умеет! И это очень опасная ситуация», – написала Новикова.

Инцидент произошел на станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии.

Латинскую Америку на ЧМ-2018 представляют команды Уругвая, Перу, Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Панамы и Колумбии.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Бразилия Уругвай Аргентина Перу Панама Коста-Рика Колумбия
Комментарии (10)
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тщмек 19
1529675074
Вырубил всю ленту» ...мастерство не пропьешь
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Untitled-1
1529676010
плакала вся маршрутка?
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DOCTOR PENALTY
1529676101
Судя по последним новостям, в МЧС, Анечка, берут за другие способности.
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Mazai-NN
1529678223
Мля интересная новость. Теперь давайте вести с полей...
Ответить
Мары
1529679000
Я так и не понял, полиция "террориста" вырубила или он огородами ушёл ?
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Gorasul
1529679362
А в Челябинске бомж обосрался.
Ответить
Vickont
1529682741
Вот ради интереса попытался найти хоть словечко в инете про это происшествие...ничего! Похоже на вброс
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Raider26
1529687302
Анна, бросай курить всякуй хрень.
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zigbert
1529693749
Туманное происшествие.
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