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    Ларссон – о работе со Слуцким в «Халл Сити»: «Это было отличное время»

    Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон вспомнил время работы в «Халл Сити» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

    — Это было отличное время. Он фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен. Слуцкий — отличный специалист, желаю ему самого лучшего в будущем.

    — Говорят, у него были хорошие отношения с игроками «Халла».

    — Слуцкий был как большой плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.

    — Есть мнение, что российским игрокам и тренерам непросто работать в Европе из-за разницы менталитетов. У Слуцкого менталитет европейский?

    — Да, у него с этим точно не было проблем. Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.

    Надеюсь, у него все получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него все получится.

    Источник: Известия

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    22.06.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:58

      Удачи в Голландии Слуцкий! ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:49

      Мы тоже на Лёню надеемся, что он подымет авторитет нашей тренерской школы в Европе. И его будут вспоминать как и Лобановского. Он молод и времени предостаточно, чтобы проявить себя.

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