Ларссон – о работе со Слуцким в «Халл Сити»: «Это было отличное время»

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон вспомнил время работы в «Халл Сити» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

— Это было отличное время. Он фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен. Слуцкий — отличный специалист, желаю ему самого лучшего в будущем.

— Говорят, у него были хорошие отношения с игроками «Халла».

— Слуцкий был как большой плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.

— Есть мнение, что российским игрокам и тренерам непросто работать в Европе из-за разницы менталитетов. У Слуцкого менталитет европейский?

— Да, у него с этим точно не было проблем. Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.

Надеюсь, у него все получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него все получится.