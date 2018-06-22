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    Агент: «Цену на Головина нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов»

    Футбольный агент Шандор Варга одобрил решение ЦСКА отклонить первое предложение «Ювентуса» по трансферу Александра Головина.

    – ЦСКА отказался от 17 миллионов евро, которые предложил за него «Ювентус». Туринцы предложили 18, а потом и 20 с процентом от последующей продажи. Маловато?

    – В данном случае цену нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов. Думаю, что спешить некуда – обращений последует еще много.

    – «Юве» – топ-клуб с высочайшей конкуренцией. Есть ли смысл идти туда, где высока вероятность не пробиться в основу?

    – В Италии хороший чемпионат, команда действительно с большими традициями. Там играли Платини, Дель Пьеро, множество других звезд. С адаптацией проблем не возникнет – футболисты понимают друг друга с полуслова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 07:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:11

      Если бояться конкуренции, лучше дома сидеть.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 22 июня 2018, 18:32

      К чему такой ажиотаж ? продадут за 18 или 20... нам то с этого ???

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 июня 2018, 15:28

      Чего мелочиться, давайте сразу сотнями)

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:03

      Так можно не дождаться трансфера.

      2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 22 июня 2018, 14:17

      Отпустите его в Европу,дайти вырасти пацану в нормального футболиста.Вон,Черышев без рфпл каким игроком стал!

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 13:26

      Эх, жадность агентов погубит российские таланты. В своё время Смолов на пике своей формы из-за денег тоже не ушёл в Европу играть.
      Но если посмотреть с другой стороны, то агент Головина всё делает правильно. Если Ювентус купит футболиста за очень много денег (от 20 млн и больше), то вряд ли он будет отсиживаться на скамейке запасных. Итальянцы скорее всего захотят отработать вложенные деньги, и дадут ему игровую практику если не в основной команде, то хотя бы в аренде.

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 22 июня 2018, 12:34

      Вот так, из-за агента и останется у нас играть...

      0
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      Рейтинг: +67324

      portero 22 июня 2018, 12:27

      жадность агентов губит игроков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 22 июня 2018, 11:22

      Какие десятки миллионов? Его, может, пару раз подпустят к основе, а потом посадят скамейку полировать или в аренду в клуб классом ниже ЦСКА. А, если лишат его игровой практики (да-да, не он лишится, а , именно, его лишат, что уже было не раз с игроками нашей сборной), то он и для нашей сборной будет потерян!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 11:08

      через чур загибая сумму можно вообще все испортить, от таких агентов лучше держаться подальше, всем известно что у них в приоритете.

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