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  • Агент: «Цену на Головина нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов»

Агент: «Цену на Головина нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов»

22 июня 2018, 07:30
33

Футбольный агент Шандор Варга одобрил решение ЦСКА отклонить первое предложение «Ювентуса» по трансферу Александра Головина.

– ЦСКА отказался от 17 миллионов евро, которые предложил за него «Ювентус». Туринцы предложили 18, а потом и 20 с процентом от последующей продажи. Маловато?

– В данном случае цену нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов. Думаю, что спешить некуда – обращений последует еще много.

– «Юве» – топ-клуб с высочайшей конкуренцией. Есть ли смысл идти туда, где высока вероятность не пробиться в основу?

– В Италии хороший чемпионат, команда действительно с большими традициями. Там играли Платини, Дель Пьеро, множество других звезд. С адаптацией проблем не возникнет – футболисты понимают друг друга с полуслова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (33)
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Cules2013
1529643378
Типичный агент - в уме калькулятор считает гонорар от продажи. Тревожный звоночек, очень.
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O-Z
1529644194
Да пошёл ты нахер. Переоценнённый твой головин и ты шляпа ходячая. Вообще за 5 лямов не продашь потом.
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Федя Кабак
1529644317
Агенту плевать на Головина, только бабла хочет получить
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Обер-КанцлерЪ
1529646258
На последний вопрос не ответил, потому что на Головина агенту плевать, главное - поднять бабла по максимуму! Ему важно продать подороже, а как там Головин играть будет и будет ли играть вообще - пофигу.
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Dmitriy 71
1529646724
Головин пока только распиаренный. Задатки есть. Первый матч с саудитами играл нормально, а с Египтом ни то ни се. Ему еще расти и расти.
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lotsman
1529646907
Слишом много пиара, вокруг этой сделки.
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Spartak 777
1529652810
идиоты !!! правильно про вас агентов говорят вы враги футбола !!!! за своей жаждой наживы на все пойдете , европейские клубы плюнут и забьют на Головина , как в свое время с Акинфеевым было и будет молодой перспективнейший и талантливейший парень тухнуть в нашем чемпионате
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Asbjorn
1529653800
дождутся ,что юве откажется от покупки
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OfaZavr
1529654930
через чур загибая сумму можно вообще все испортить, от таких агентов лучше держаться подальше, всем известно что у них в приоритете.
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zigbert
1529668993
Так можно не дождаться трансфера.
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