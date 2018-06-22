Агент: «Цену на Головина нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов»

Футбольный агент Шандор Варга одобрил решение ЦСКА отклонить первое предложение «Ювентуса» по трансферу Александра Головина.

– ЦСКА отказался от 17 миллионов евро, которые предложил за него «Ювентус». Туринцы предложили 18, а потом и 20 с процентом от последующей продажи. Маловато?

– В данном случае цену нужно поднимать не миллионами, а десятками миллионов. Думаю, что спешить некуда – обращений последует еще много.

– «Юве» – топ-клуб с высочайшей конкуренцией. Есть ли смысл идти туда, где высока вероятность не пробиться в основу?

– В Италии хороший чемпионат, команда действительно с большими традициями. Там играли Платини, Дель Пьеро, множество других звезд. С адаптацией проблем не возникнет – футболисты понимают друг друга с полуслова.