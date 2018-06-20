Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Испания или Португалия? Без разницы. И тех, и тех нужно побеждать»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что какой бы соперник не достался сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, его нужно побеждать.

    Вчера россияне обыграли Египет (3:1) в матче второго тура группового раунда турнира и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Наиболее вероятные соперники команды Станислава Черчесова в 1/8 финала – Испания или Португалия.

    – Кто вам больше нравится – Испания или Португалия?

    – По одной игре сложно делать выводы. В Сочи был и счет равный, и игра. Перед стартом чемпионата мира считал фаворитами испанцев, но посмотрел их игру с Португалией и так уже сказать не могу. Португальцы ни в чем не уступили сопернику. Так что по первой игре можно сказать, что это абсолютно равные команды.

    – Кто для нас лучше – Испания или Португалия?

    – А какая разница? Команды одинаковые, поэтому выбирать не надо. Нужно обыгрывать Уругвай и выходить на тех, кто попадется. И там нужно… Да, будет труднее, но все равно нужно обыгрывать.

    – А с точки зрения географической локации, где лучше играть – в Сочи или Москве?

    – Конечно, лучше в Москве. Приехать из Новогорска, со своей привычной базы. Здесь все рядышком, не надо никуда лететь. Каждый перелет – это потеря одного дня. Поэтому, конечно, лучше играть в столице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:37

      так то прав, посмотрим еще как испанцы в оставшихся матчах в группе будут действовать и не будет ли влиять смена тренера, а португальцы вполне неплохи там угроза в основном от одного Роналду исходит. с Португалией в последние годы не раз встречались и даже обыгрывали их, поэтому они конечно же предпочтительнее)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 июня 2018, 17:49

      Хрен редьки не слаще! Всё равно на кого выходить. Это одни из лучших команд Европы. А наших ребят может быть отпустит и они просто от души поиграют в футбол! А там, чем чёрт не шутит? Вспомним игру с Голландией на ЧЕ. Может и на нашей улице праздник продолжится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 17:32

      Есть разница,герр функционер.С португалами нам как-то полегче бодается.Один раз,правда,при Ярцеве, крепенько влетели)).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:55

      Для него разницы нет. Но все же только не Испания.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 июня 2018, 15:27

      Главное, чтобы не Исландия, иначе нам здец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 20 июня 2018, 15:01

      Ого-Может на кубок замахнёмся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2018, 13:59

      после 1/8 будет говорить но что вы хотели это же Испания, а я лично уверен на 101% что дальше 1/8 нам не пройти жаль конечно но увы пока мы еще не готовы с нас и так довольно порадовали и хватит многие и на это не надеялись

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      clozzi 20 июня 2018, 13:17

      он наверное что то курит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 13:00

      Какие бравые песни поёт почётный функционер, как раздухарился!!..))
      Уже Испания и Португалия стали проходимыми командами для будущих побед!..))
      Мы, конечно, надеемся на лучшее, но шапками закидывать серьёзных соперников из президентского кресла не стОит!..))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 12:51

      Португалия предпочтительнее. Мы их уже побеждали, с тех пор не сильно состав изменился. Да, Роналду - монстр. Но его тоже спокойно можно закрыть, как Салаха. А у Испании более ровный состав. Там одного-двух игроков не закрыть - они все игроки мирового уровня. Да и Португалия, если расслабится, может невнятно играть. Если Испания расслабится, они просто будут спокойно раскатывать.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11