Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «Испания или Португалия? Без разницы. И тех, и тех нужно побеждать»

Колосков: «Испания или Португалия? Без разницы. И тех, и тех нужно побеждать»

20 июня 2018, 12:37
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что какой бы соперник не достался сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, его нужно побеждать.

Вчера россияне обыграли Египет (3:1) в матче второго тура группового раунда турнира и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Наиболее вероятные соперники команды Станислава Черчесова в 1/8 финала – Испания или Португалия.

– Кто вам больше нравится – Испания или Португалия?

– По одной игре сложно делать выводы. В Сочи был и счет равный, и игра. Перед стартом чемпионата мира считал фаворитами испанцев, но посмотрел их игру с Португалией и так уже сказать не могу. Португальцы ни в чем не уступили сопернику. Так что по первой игре можно сказать, что это абсолютно равные команды.

– Кто для нас лучше – Испания или Португалия?

– А какая разница? Команды одинаковые, поэтому выбирать не надо. Нужно обыгрывать Уругвай и выходить на тех, кто попадется. И там нужно… Да, будет труднее, но все равно нужно обыгрывать.

– А с точки зрения географической локации, где лучше играть – в Сочи или Москве?

– Конечно, лучше в Москве. Приехать из Новогорска, со своей привычной базы. Здесь все рядышком, не надо никуда лететь. Каждый перелет – это потеря одного дня. Поэтому, конечно, лучше играть в столице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания Россия Португалия
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1529488314
Португалия предпочтительнее. Мы их уже побеждали, с тех пор не сильно состав изменился. Да, Роналду - монстр. Но его тоже спокойно можно закрыть, как Салаха. А у Испании более ровный состав. Там одного-двух игроков не закрыть - они все игроки мирового уровня. Да и Португалия, если расслабится, может невнятно играть. Если Испания расслабится, они просто будут спокойно раскатывать.
Ответить
insider_retro
1529488857
Какие бравые песни поёт почётный функционер, как раздухарился!!..)) Уже Испания и Португалия стали проходимыми командами для будущих побед!..)) Мы, конечно, надеемся на лучшее, но шапками закидывать серьёзных соперников из президентского кресла не стОит!..))
Ответить
clozzi
1529489859
он наверное что то курит
Ответить
Garrincha58
1529492351
после 1/8 будет говорить но что вы хотели это же Испания, а я лично уверен на 101% что дальше 1/8 нам не пройти жаль конечно но увы пока мы еще не готовы с нас и так довольно порадовали и хватит многие и на это не надеялись
Ответить
oleg32ru
1529496078
Ого-Может на кубок замахнёмся?
Ответить
neveldomha
1529497639
Главное, чтобы не Исландия, иначе нам здец!
Ответить
zigbert
1529499329
Для него разницы нет. Но все же только не Испания.
Ответить
yorgenbarenz
1529505163
Есть разница,герр функционер.С португалами нам как-то полегче бодается.Один раз,правда,при Ярцеве, крепенько влетели)).
Ответить
мы_не_рабы
1529506197
Хрен редьки не слаще! Всё равно на кого выходить. Это одни из лучших команд Европы. А наших ребят может быть отпустит и они просто от души поиграют в футбол! А там, чем чёрт не шутит? Вспомним игру с Голландией на ЧЕ. Может и на нашей улице праздник продолжится!
Ответить
OfaZavr
1529509059
так то прав, посмотрим еще как испанцы в оставшихся матчах в группе будут действовать и не будет ли влиять смена тренера, а португальцы вполне неплохи там угроза в основном от одного Роналду исходит. с Португалией в последние годы не раз встречались и даже обыгрывали их, поэтому они конечно же предпочтительнее)
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
1
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+