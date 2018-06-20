Колосков: «Испания или Португалия? Без разницы. И тех, и тех нужно побеждать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что какой бы соперник не достался сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, его нужно побеждать.

Вчера россияне обыграли Египет (3:1) в матче второго тура группового раунда турнира и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Наиболее вероятные соперники команды Станислава Черчесова в 1/8 финала – Испания или Португалия.

– Кто вам больше нравится – Испания или Португалия?

– По одной игре сложно делать выводы. В Сочи был и счет равный, и игра. Перед стартом чемпионата мира считал фаворитами испанцев, но посмотрел их игру с Португалией и так уже сказать не могу. Португальцы ни в чем не уступили сопернику. Так что по первой игре можно сказать, что это абсолютно равные команды.

– Кто для нас лучше – Испания или Португалия?

– А какая разница? Команды одинаковые, поэтому выбирать не надо. Нужно обыгрывать Уругвай и выходить на тех, кто попадется. И там нужно… Да, будет труднее, но все равно нужно обыгрывать.

– А с точки зрения географической локации, где лучше играть – в Сочи или Москве?

– Конечно, лучше в Москве. Приехать из Новогорска, со своей привычной базы. Здесь все рядышком, не надо никуда лететь. Каждый перелет – это потеря одного дня. Поэтому, конечно, лучше играть в столице.