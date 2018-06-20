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    Семин – о критике Черчесова: «Она была, он правильно ее принял»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку победе сборной России над Египтом в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    «Это победа российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо.

    Критика Черчесова? Она была, он правильно ее принял. Жизнь продолжается. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания.

    С Уругваем можем зацепиться за победу. У нас хороший эмоциональный фон», – считает Семин.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2018 11:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:14

      Критика нужна во всем и не только в футболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июня 2018, 14:37

      Только внешне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 июня 2018, 13:10

      Этот самодур упертый критику не воспринимает.Спасибо парням ,жеребьевке и случаю.Сборной и нам удачи.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 12:50

      Так все по делу было. Куча матчей слили, за две последние игры вообще один удар в створ. Кто скажет, что критика была не по делу? А на ЧМ выстрелил - вот и хвалят все. Мы все готовы на руках носить за выход в 1/4. Так что дерзайте!

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 20 июня 2018, 11:40

      Как же верно сказал!)

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