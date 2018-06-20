Семин – о критике Черчесова: «Она была, он правильно ее принял»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку победе сборной России над Египтом в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

«Это победа российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо.

Критика Черчесова? Она была, он правильно ее принял. Жизнь продолжается. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания.

С Уругваем можем зацепиться за победу. У нас хороший эмоциональный фон», – считает Семин.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре