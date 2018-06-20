Гендиректор «Атлетико»: «В «Барселоне» Гризманн стал бы лишь солдатом на службе у Месси»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Хиль Марин высказал свою точку зрения на то, почему форвард команды Антуан Гризманн решил продлить контракт с мадридцами, отказавшись от трансфера в «Барселону».

«У нас есть задача, которая заключается в том, чтобы продолжать работу над проектом «Атлетико».

Гризманн – наш основной футболист, а в «Барселоне» он стал бы лишь солдатом на службе у Лионеля Месси. С нами он способен и дальше творить историю клуба.

Мы готовы рассмотреть обращение в ФИФА с жалобой на «Барселону» за ведение переговоров с Гризманном не по правилам. У нас на это есть доказательства», – заявил Марин.

Новый контракт Гризманна с клубом рассчитан до лета 2023 года.