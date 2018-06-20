Гендиректор «Атлетико»: «В «Барселоне» Гризманн стал бы лишь солдатом на службе у Месси»

Гендир Атлетико прямо звезда последних месяцев в прессе. Не скажу, что он глупости какие-то говорит, но читаешь, и с первых слов понятно, как его всё это задевает за живое, а точнее, как сейчас принято говорить - подгорает у мужика, Барселона его явно раздражает даже фактом своего существования. Нужно как-то более аккуратно высказываться, должностное лицо как-никак.
Солдат для Месси? Он об аргентинце знает, наверное, только по жёлтым СМИ, которые вечно пишут, что он в клубе и сборной всё решает, а вокруг все ему только прислуживают)) Может для разнообразия хотя бы стату за год посмотреть, или пару игр каталонцев? Никто ему там не прислуживает: ни Суарес, ни Коутиньо, ни ранее Неймар. Они много и на себя тянут одеяло, в том числе. Также было бы и с Гризманом. Имел бы стату такую же, что и в Атлетико. Как вспоминаю, МСН, так они вечно друг другу пасы голевые раздавали. И, если первым забил Суарес, то в следующей атаке он постарается отдать ГП Месси, к примеру. Все старались сделать так, чтобы без голов никто не оставался. А потом Неймар заявляет, что Месси его затмевает, хотя затмила его собственная глупость и жадность.
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Хиль Марин высказал свою точку зрения на то, почему форвард команды Антуан Гризманн решил продлить контракт с мадридцами, отказавшись от трансфера в «Барселону».
«У нас есть задача, которая заключается в том, чтобы продолжать работу над проектом «Атлетико».
Гризманн – наш основной футболист, а в «Барселоне» он стал бы лишь солдатом на службе у Лионеля Месси. С нами он способен и дальше творить историю клуба.
Мы готовы рассмотреть обращение в ФИФА с жалобой на «Барселону» за ведение переговоров с Гризманном не по правилам. У нас на это есть доказательства», – заявил Марин.
Новый контракт Гризманна с клубом рассчитан до лета 2023 года.