Погребняк: «Чувствуется какая-то пруха у всей сборной, а не только у Черышева»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальной команде везет на старте чемпионата мира.

Игра второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Допускаете, что Черышев в итоге выиграет гонку бомбардиров у Криштиану Роналду?

– Дай бог, кто же против-то?

– Просматривается его испанское футбольное образование?

– Я бы сказал по-другому. Чувствуется какая-то пруха. Причем у всей сборной, а не только у Черышева.

– То есть многое зависит от фарта?

– Совокупность факторов. Пруха – это и везение, и настрой, и самоотдача. Все сливается воедино.