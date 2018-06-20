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    Погребняк: «Чувствуется какая-то пруха у всей сборной, а не только у Черышева»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальной команде везет на старте чемпионата мира.

    Игра второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Допускаете, что Черышев в итоге выиграет гонку бомбардиров у Криштиану Роналду?

    – Дай бог, кто же против-то?

    – Просматривается его испанское футбольное образование?

    – Я бы сказал по-другому. Чувствуется какая-то пруха. Причем у всей сборной, а не только у Черышева.

    – То есть многое зависит от фарта?

    – Совокупность факторов. Пруха – это и везение, и настрой, и самоотдача. Все сливается воедино.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 20 июня 2018, 18:31

      футбольный бог помогает сборной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 июня 2018, 09:55

      Пруха это у Дзюды) А вот Денис отрабатывает на все сто, как и Головин, и как не странно и Самедов.

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