Манчини: «У Головина есть все данные, чтобы заиграть в Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини видит все данные у полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, чтобы проявить себя в Италии.

«Головин – это молодой футболист, который очень хорош в техническом плане. У него есть все данные, чтобы заиграть в Италии», – считает Манчини.

Ранее сообщалось, что в услугах российского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Милан». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент