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    Манчини: «У Головина есть все данные, чтобы заиграть в Италии»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини видит все данные у полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, чтобы проявить себя в Италии.

    «Головин – это молодой футболист, который очень хорош в техническом плане. У него есть все данные, чтобы заиграть в Италии», – считает Манчини.

    Ранее сообщалось, что в услугах российского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Милан». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

    Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

    Источник: Football Italia

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    20.06.2018 09:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:26

      В Ювентусе конкуренция Головину будет больше чем в Милане.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 июня 2018, 13:35

      Не лез бы он в топы, вчера просто провалил игру, нестабильность - признак молодости

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 20 июня 2018, 12:10

      Милан будет более предпочтительным, а у Юве Саня может оказаться на лавке или выходить на замену.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 10:26

      В "Зените" тоже были игроки и есть с которыми можно было выходить в ЛЧ особо не напрягаясь. Ну и..., как говорит Валера. Нам теперь его мнение до одного места.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 июня 2018, 09:56

      в Вильяреал его к Черышеву, вот парочка будет)

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 09:51

      Эксперт ******

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