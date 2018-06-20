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  • Погребняк – о победе над Египтом: «Автогол – ключевой момент встречи»

Погребняк – о победе над Египтом: «Автогол – ключевой момент встречи»

20 июня 2018, 07:06
8

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк назвал закономерной победу над Египтом, за счет которой россияне практически гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Перед игрой вы были уверены, что обыграем Египет. Почему?

– Во-первых, игра с Саудовской Аравией вселила в меня серьезный оптимизм. Во-вторых, все почему-то восхищались Салахом и писали про него, но один в поле не воин. Объективно мы были сильнее, эту команду надо было обыгрывать. В-третьих, наша сборная поймала кураж, прочувствовала поддержку трибун.

– Итоговый счет закономерен?

– Сложно сказать. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал – поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

– Автогол – ключевой момент встречи?

– Конечно. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Погребняк Павел Салах Мохамед
Комментарии (8)
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Тибер
1529468959
Ну так залетело же ) Дзюба бы пробил , а там как ляжет )))
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a-rakhmatov
1529470149
Думаю и без автогола сборная победила бы ....Черышев и Дзюба в хорошей форме, Молодцы!!!
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Патронташ
1529470605
Фарт в любом деле никто не отменял, а наши на него еще и наиграли.
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yorgenbarenz
1529470823
И судейка молодец.Старался,как мог.Но эти видео повторы....Кутепов-красава!Со свирепым выражением лица, при 3:1, уложил снопом соперника,когда игра ушла из нашей штрафной.Отличный хоккеист!
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insider_retro
1529471737
Автогол - это ошибка защиты и следствие совокупного давления наших на подступах к штрафной!.. Создали ситуацию и получили результат!!!.. Логично!!!
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сапёр75
1529474018
Победил сильнейший , что уж тут говорить !!!
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Zenitovets92
1529479426
Ключевой момент - это невызов Погребняка в сборную)
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zigbert
1529495066
Гол случайным назвать нельзя, у России было определенное преимущество.
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