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    Погребняк – о победе над Египтом: «Автогол – ключевой момент встречи»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк назвал закономерной победу над Египтом, за счет которой россияне практически гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Перед игрой вы были уверены, что обыграем Египет. Почему?

    – Во-первых, игра с Саудовской Аравией вселила в меня серьезный оптимизм. Во-вторых, все почему-то восхищались Салахом и писали про него, но один в поле не воин. Объективно мы были сильнее, эту команду надо было обыгрывать. В-третьих, наша сборная поймала кураж, прочувствовала поддержку трибун.

    – Итоговый счет закономерен?

    – Сложно сказать. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал – поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

    – Автогол – ключевой момент встречи?

    – Конечно. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 07:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:44

      Гол случайным назвать нельзя, у России было определенное преимущество.

      1
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 20 июня 2018, 10:23

      Ключевой момент - это невызов Погребняка в сборную)

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 июня 2018, 08:53

      Победил сильнейший , что уж тут говорить !!!

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 08:15

      Автогол - это ошибка защиты и следствие совокупного давления наших на подступах к штрафной!.. Создали ситуацию и получили результат!!!.. Логично!!!

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 08:00

      И судейка молодец.Старался,как мог.Но эти видео повторы....Кутепов-красава!Со свирепым выражением лица, при 3:1, уложил снопом соперника,когда игра ушла из нашей штрафной.Отличный хоккеист!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июня 2018, 07:56

      Фарт в любом деле никто не отменял, а наши на него еще и наиграли.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июня 2018, 07:49

      Думаю и без автогола сборная победила бы ....Черышев и Дзюба в хорошей форме, Молодцы!!!

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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 07:29

      Ну так залетело же ) Дзюба бы пробил , а там как ляжет )))

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