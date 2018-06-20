Погребняк – о победе над Египтом: «Автогол – ключевой момент встречи»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк назвал закономерной победу над Египтом, за счет которой россияне практически гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Перед игрой вы были уверены, что обыграем Египет. Почему?

– Во-первых, игра с Саудовской Аравией вселила в меня серьезный оптимизм. Во-вторых, все почему-то восхищались Салахом и писали про него, но один в поле не воин. Объективно мы были сильнее, эту команду надо было обыгрывать. В-третьих, наша сборная поймала кураж, прочувствовала поддержку трибун.

– Итоговый счет закономерен?

– Сложно сказать. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал – поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

– Автогол – ключевой момент встречи?

– Конечно. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше.