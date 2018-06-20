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    45-летний вратарь сборной Египта извинился перед болельщиками

    45-летний голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари извинился за неудачное выступление команды на чемпионате мира-2018.

    «Мы все хотели бы просто извиниться перед египетским народом за это поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет. Но ни один футболист и ни один тренер не хочет проигрывать.

    Мы рассчитывали победить, ведь это был наш единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз хочу подчеркнуть – все наши игроки старались изо всех сил. Поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.

    Египет не принимал участия в чемпионатах мира на протяжении 28 лет. Мы рассчитывали на более удачное выступление в России, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам», – сказал Эль-Хадари beIN Sports.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 20 июня 2018, 09:37

      Египтяне заранее отдали победу Уругваю и делали ставку на матч с Россией, но, мягко говоря, обкакались. Надо было Салаха с Уругваем выпускать, а не мечтать о легкой победе над Россией.

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:16

      Буду болеть за Саудовскую Аравию против Уругвая )))

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:13

      Ну не повезло вам с рикошетом . Удачи в матче с Аравией для вас еще не все потеряно! Обыграют Саудиты Уругвай , и кто чем не шутит ))) может и 2 место займете ))) Тащии Воротарь )))

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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 20 июня 2018, 07:50

      Если аравия дёрнет Уругвай, то и у Египта шансы остаются

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