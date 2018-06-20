45-летний вратарь сборной Египта извинился перед болельщиками

Египтяне заранее отдали победу Уругваю и делали ставку на матч с Россией, но, мягко говоря, обкакались. Надо было Салаха с Уругваем выпускать, а не мечтать о легкой победе над Россией.
45-летний голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари извинился за неудачное выступление команды на чемпионате мира-2018.
«Мы все хотели бы просто извиниться перед египетским народом за это поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет. Но ни один футболист и ни один тренер не хочет проигрывать.
Мы рассчитывали победить, ведь это был наш единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз хочу подчеркнуть – все наши игроки старались изо всех сил. Поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.
Египет не принимал участия в чемпионатах мира на протяжении 28 лет. Мы рассчитывали на более удачное выступление в России, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам», – сказал Эль-Хадари beIN Sports.
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Главный герой матча Дзюба − в одном кадре