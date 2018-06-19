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  • Бердыев: «Байер» хотел приобрести Азмуна перед ЧМ-2018, но «Рубин» будет вести переговоры только по окончании турнира»

Бердыев: «Байер» хотел приобрести Азмуна перед ЧМ-2018, но «Рубин» будет вести переговоры только по окончании турнира»

19 июня 2018, 16:43
3

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о предложении «Байера» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Также он подчеркнул, что казанцы будут вести переговоры только после завершения чемпионата мира, на котором футболист выступает в составе сборной Ирана.

– Что ждете от Сердара Азмуна?

– Он в последнее время разбежался. До этого мы были недовольны им и этой звездностью, но это каждый должен пережить. У него было столько предложений! Англия – пять клубов, Германия – четыре клуба, Италия – три клуба. Нет официальных предложений, но постоянные звонки поступают. Были и личные проблемы. У него был спад, и он даже на тренировках не мог забить. Ему нужно было все это пережить, и все детали важны.

– В случае удачного выступления на чемпионате мира он уйдет?

– Думаю, да. С нашим финансовым положением, если поступит хорошее и выгодное предложение, то да. И оно должно его устроить.

– Какое это должно быть предложение? Суммы в 15-20 миллионов реальны?

– Да, конечно. И были переговоры. Даже накануне звонили из Леверкузена, чтобы перед чемпионатом мира провести сделку. Но нет, мы будем говорить только после чемпионата мира. Сейчас не надо его трогать, и я сказал ему отключить телефон. Надо же с ним говорить, где он хочет играть.

– Первоочередное слово – его?

– Конечно, куда он хочет и где ему хочется играть – это важно. Мы примерно понимаем, куда он может перейти, но перед и во время чемпионата мира он не должен на это отвлекаться.

– Для Азмуна матчи с Испанией и Португалией – хорошая витрина.

– И еще повезло, что он сыграет в Казани. Для него это важно, конечно. Свой стадион должен помочь.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Рубин Байер Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Cromathaar
1529417229
Боюсь, ничего он не покажет. В сборной Ирана он так же оторван от команды, как Смолов у нас. Максимум за заброс какой зацепится.
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a-rakhmatov
1529418832
Если Азмун уйдет из Рубина казанцы могут оказаться в зоне вылета в новом чемпионате...
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