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    Бердыев: «Байер» хотел приобрести Азмуна перед ЧМ-2018, но «Рубин» будет вести переговоры только по окончании турнира»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о предложении «Байера» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Также он подчеркнул, что казанцы будут вести переговоры только после завершения чемпионата мира, на котором футболист выступает в составе сборной Ирана.

    – Что ждете от Сердара Азмуна?

    – Он в последнее время разбежался. До этого мы были недовольны им и этой звездностью, но это каждый должен пережить. У него было столько предложений! Англия – пять клубов, Германия – четыре клуба, Италия – три клуба. Нет официальных предложений, но постоянные звонки поступают. Были и личные проблемы. У него был спад, и он даже на тренировках не мог забить. Ему нужно было все это пережить, и все детали важны.

    – В случае удачного выступления на чемпионате мира он уйдет?

    – Думаю, да. С нашим финансовым положением, если поступит хорошее и выгодное предложение, то да. И оно должно его устроить.

    – Какое это должно быть предложение? Суммы в 15-20 миллионов реальны?

    – Да, конечно. И были переговоры. Даже накануне звонили из Леверкузена, чтобы перед чемпионатом мира провести сделку. Но нет, мы будем говорить только после чемпионата мира. Сейчас не надо его трогать, и я сказал ему отключить телефон. Надо же с ним говорить, где он хочет играть.

    – Первоочередное слово – его?

    – Конечно, куда он хочет и где ему хочется играть – это важно. Мы примерно понимаем, куда он может перейти, но перед и во время чемпионата мира он не должен на это отвлекаться.

    – Для Азмуна матчи с Испанией и Португалией – хорошая витрина.

    – И еще повезло, что он сыграет в Казани. Для него это важно, конечно. Свой стадион должен помочь.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.06.2018 16:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июня 2018, 17:33

      Если Азмун уйдет из Рубина казанцы могут оказаться в зоне вылета в новом чемпионате...

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      Рейтинг: +380

      Гуус > a-rakhmatov 19 июня 2018, 20:16

      Пхахахаха В зоне вылета...
      Енисей, анжи, Кс, оренбург, такие сильные команды..
      локомотив которые будет люлей в лч получать, уфа которая на 3 фронта будет играть.
      зенит в котором перестройка так же как и у цска..

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 19 июня 2018, 17:07

      Боюсь, ничего он не покажет. В сборной Ирана он так же оторван от команды, как Смолов у нас. Максимум за заброс какой зацепится.

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