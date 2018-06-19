Бердыев – о Головине: «Не думаю, что он намного слабее полузащитников «Ювентуса»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин сможет конкурировать с игроками «Ювентуса» в случае перехода в итальянский клуб.

– Александра Головина после против игры против Саудовской Аравии (5:0) игры чуть ли не боготворили. Насколько он силен и каков его реальный потенциал?

– Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.

– «Ювентус», о переходе в который много пишут, не слишком высокий уровень для него?

– Нет. Не думаю, что он намного слабее полузащитников «Ювентуса». Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть.

– В чем его сильные стороны?

– Индивидуальные качества, умение в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы, нестандартные решения. Ко всему этому нужно добавить игровой объем.

– Наш футбол еще способен выпускать таких игроков, которых хочет «Ювентус»?

– Штучно – да.