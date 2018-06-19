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    Бердыев – о Головине: «Не думаю, что он намного слабее полузащитников «Ювентуса»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин сможет конкурировать с игроками «Ювентуса» в случае перехода в итальянский клуб.

    – Александра Головина после против игры против Саудовской Аравии (5:0) игры чуть ли не боготворили. Насколько он силен и каков его реальный потенциал?

    – Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.

    – «Ювентус», о переходе в который много пишут, не слишком высокий уровень для него?

    – Нет. Не думаю, что он намного слабее полузащитников «Ювентуса». Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть.

    – В чем его сильные стороны?

    – Индивидуальные качества, умение в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы, нестандартные решения. Ко всему этому нужно добавить игровой объем.

    – Наш футбол еще способен выпускать таких игроков, которых хочет «Ювентус»?

    – Штучно – да.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.06.2018 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:56

      Мнение такого специалиста обязательно нужно учитывать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 июня 2018, 13:03

      Для меня странно слышать таких экспертов...., которые про Салаха и Месси говорят что в сборной они не те как в клубе. При этом про Головина который просто на голову выше остальных в сборной, поют деферамбы!

      Одно жалко Головина, игрок он хороший, но Гинер решил заработать Бобла на нём не более того.
      Думаю после сегодняшнего матча о переходе в какой либо клуб забудут.... в Европе не дураки сидят.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2018, 11:51

      У нас есть все возможности не штучно выпускать. Только кто-то наверху не хочет шевелиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 июня 2018, 11:33

      такой отзыв - дорогого стоит!

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аид666 19 июня 2018, 12:09

      Объективная и заслуженная оценка специалиста.

      4
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