Мостовой – о 45-летнем вратаре Египта: «Любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что исход матча национальной команды с Египтом зависит от того, выйдет ли на поле форвард Мохамед Салах.

«Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но такой фигуры, как Салах, им сейчас не хватает. Например, у Уругвая есть нападающие, которые могут решить исход матча. И результат сегодняшнего поединка с Россией как раз во многом будет зависеть от того, выйдет Салах или нет.

45-летний вратарь Египта? Конечно, это огромный минус, когда в сборную заявляют такого игрока. Ведь любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч», – приводит слова Мостового «НСН».

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.