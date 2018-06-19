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    Мостовой – о 45-летнем вратаре Египта: «Любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что исход матча национальной команды с Египтом зависит от того, выйдет ли на поле форвард Мохамед Салах.

    «Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но такой фигуры, как Салах, им сейчас не хватает. Например, у Уругвая есть нападающие, которые могут решить исход матча. И результат сегодняшнего поединка с Россией как раз во многом будет зависеть от того, выйдет Салах или нет.

    45-летний вратарь Египта? Конечно, это огромный минус, когда в сборную заявляют такого игрока. Ведь любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч», – приводит слова Мостового «НСН».

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 10:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:51

      Вряд ли его взяли в сборную из за этих отрицательных качеств.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 июня 2018, 17:50

      Был такой вратарь в Парагвае - Чилаверт ! он в 40 ни то что прыгал, он забивал ! по себе людей не судят, если ты не смог играть в 40 лет, то это не значит, что никто не может!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июня 2018, 16:39

      Начнём с того, что в первом матче этот 45-летний вратарь был в запасе, а играл 27-летний парень. Думаю ветерана уважили, но в основе выпускать не рискнут. Так что это типичный трёп ни о чём.

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 июня 2018, 14:52

      А кто удары наносить будет? У нас в сборной пара перспективных ребят есть и ВСЁ!!! Остальные - отстой вместе с полудурком Черчесовым!!!

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 июня 2018, 13:09

      Интересно послушать его мнение об игре Буффона, Кана с Леманном в своё время. Странный эксперт: оценивает возраст, а не качество игры. Видимо, завидно. Они играют, а он только оценки свои придурковатые даёт.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июня 2018, 13:01

      этот любой удар надо ещё смастерить а у тебя как всё просто раз два и там

      5
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 19 июня 2018, 12:15

      Не суди по себе.

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 июня 2018, 11:59

      удачи парни . Россия вперед

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 июня 2018, 11:42

      Бить надо чаще и точнее, тогда любой вратарь не устоит.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 июня 2018, 11:26

      Са шка мотивирует деревянных, чтобы побольше били

      2
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