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  • Мостовой – о 45-летнем вратаре Египта: «Любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч»

Мостовой – о 45-летнем вратаре Египта: «Любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч»

19 июня 2018, 10:30
17

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что исход матча национальной команды с Египтом зависит от того, выйдет ли на поле форвард Мохамед Салах.

«Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но такой фигуры, как Салах, им сейчас не хватает. Например, у Уругвая есть нападающие, которые могут решить исход матча. И результат сегодняшнего поединка с Россией как раз во многом будет зависеть от того, выйдет Салах или нет.

45-летний вратарь Египта? Конечно, это огромный минус, когда в сборную заявляют такого игрока. Ведь любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч», – приводит слова Мостового «НСН».

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Египет Эль-Хадари Эссам Салах Мохамед Мостовой Александр
Комментарии (17)
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пряник929
1529395050
Такой удар еще надо нанести....
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Патронташ
1529395746
А с чего так Мостовой решил , что он не сможет прыгнуть и достать мяч? На основании паспортных данных?
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Боцман59rus
1529396408
Бред сивой кабылы... - уходи с матча Саша, у тебя проявляется синдром губерниева. а когда наступит черданцев последней степени - будет поздно.)))
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OfaZavr
1529396493
если бы он не был достаточно готов для важных матчей и прыжков его вряд ли взял бы тренер на ЧМ, возраст не показатель.
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lotsman
1529397743
Бить надо чаще и точнее, тогда любой вратарь не устоит.
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Полная Канистра
1529402472
этот любой удар надо ещё смастерить а у тебя как всё просто раз два и там
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Viper for CSKA
1529402980
Интересно послушать его мнение об игре Буффона, Кана с Леманном в своё время. Странный эксперт: оценивает возраст, а не качество игры. Видимо, завидно. Они играют, а он только оценки свои придурковатые даёт.
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Cules2013
1529415569
Начнём с того, что в первом матче этот 45-летний вратарь был в запасе, а играл 27-летний парень. Думаю ветерана уважили, но в основе выпускать не рискнут. Так что это типичный трёп ни о чём.
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KalterJax
1529419843
Был такой вратарь в Парагвае - Чилаверт ! он в 40 ни то что прыгал, он забивал ! по себе людей не судят, если ты не смог играть в 40 лет, то это не значит, что никто не может!
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zigbert
1529481063
Вряд ли его взяли в сборную из за этих отрицательных качеств.
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