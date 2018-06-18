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    Проживание сборной России на базе в Новогорске забронировано лишь до окончания группового этапа ЧМ-2018

    Проживание сборной России на базе в Новогорске забронировано лишь до 25 июня – то есть, до последнего матча команды на групповом этапе турнира. То же самое касается и питания игроков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В первой встрече россияне победили Саудовскую Аравию (5:0) и занимают первое место в турнирной таблице группы А. Следующие два поединка команда Станислава Черчесова проведет против Египта (19 июня, вторник) и Уругвая (25 июня, понедельник).

    Источник: Telegram

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    18.06.2018 14:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:38

      Видимо игра с далеко идущими планами не была предусмотрена.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 июня 2018, 19:53

      у них, васся, еще не спросили: "продлевать будете?"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:14

      Мудрое решение, и экономное.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 июня 2018, 18:47

      Потом будут жить в Кремле.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 18 июня 2018, 18:39

      Прозорливо

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:51

      Мы верим что пройдут дальше! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тибер 18 июня 2018, 19:36

      Новогорска?

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > vladimir-7 18 июня 2018, 19:50

      ....мы пройдем новогорск!!!! новогорск наш!!!!!

      2
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      Рейтинг: +508

      triton004 18 июня 2018, 17:48

      Из дома будут ездить на матчи,еслив конечно дальше пройдут

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 июня 2018, 17:47

      Ну и правильно - выйдут - продлят. Что тут такого? А не выйдут - пусть живут на улице в коробках с бомжами!

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 июня 2018, 15:25

      КЕЕЕЕЕК))))0)0)))0)

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 июня 2018, 15:11

      У них наверно уже и билеты на 1/8 есть.Ну а если серьёзно, хочу пожелать удачи в матче с Египтом. Уругвай они скорее всего не смогут обыграть.

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