Проживание сборной России на базе в Новогорске забронировано лишь до окончания группового этапа ЧМ-2018

Проживание сборной России на базе в Новогорске забронировано лишь до 25 июня – то есть, до последнего матча команды на групповом этапе турнира. То же самое касается и питания игроков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В первой встрече россияне победили Саудовскую Аравию (5:0) и занимают первое место в турнирной таблице группы А. Следующие два поединка команда Станислава Черчесова проведет против Египта (19 июня, вторник) и Уругвая (25 июня, понедельник).