Милинкович-Савич: «Русские и сербы – братья. Такое чувство, что мы играли дома»

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходила в Самаре.

«Русские и мы – братья, поэтому поддержка всего стадиона помогала. Они протянули нам руку помощи, которая помогла нам победить. Можно сказать, будто сегодня мы играли дома, потому что русские болели за нас. Это было важно, в том числе благодаря этому мы хорошо сыграли и победили. Я доволен своей командой.

К сожалению, мы не много видели в России, потому что постоянно тренируемся и не можем выходить в город. Конечно, это плохо. Не пишите, что я не интересуюсь вашей страной! Просто мы постоянно в отеле.

После этой победы выход в плей-офф более возможен, потому что у нас уже три очка. Многое будет зависеть от другого матча нашей группы. Если они проиграют, в очной встрече нужно будет просто забирать у них три очка. Мы должны понимать, что возможно все. Безусловно, мы собираемся победить», – сказал Милинкович-Савич.