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    Милинкович-Савич: «Русские и сербы – братья. Такое чувство, что мы играли дома»

    Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходила в Самаре.

    «Русские и мы – братья, поэтому поддержка всего стадиона помогала. Они протянули нам руку помощи, которая помогла нам победить. Можно сказать, будто сегодня мы играли дома, потому что русские болели за нас. Это было важно, в том числе благодаря этому мы хорошо сыграли и победили. Я доволен своей командой.

    К сожалению, мы не много видели в России, потому что постоянно тренируемся и не можем выходить в город. Конечно, это плохо. Не пишите, что я не интересуюсь вашей страной! Просто мы постоянно в отеле.

    После этой победы выход в плей-офф более возможен, потому что у нас уже три очка. Многое будет зависеть от другого матча нашей группы. Если они проиграют, в очной встрече нужно будет просто забирать у них три очка. Мы должны понимать, что возможно все. Безусловно, мы собираемся победить», – сказал Милинкович-Савич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2018 01:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 14:34

      Болею на ЧМ за две команды - за Россию и Сербию!
      Пусть мы встретимся в финале (или хотя бы пусть кто-то из нас двоих до финала дойдёт) !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:16

      хорошо сказал, удачи вам в дальнейшем! будем и дальше переживать за Сербию!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 18 июня 2018, 11:06

      Ну по игре наших прям напомнили)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > DePisuares 18 июня 2018, 14:35

      Интересно, чем? На мой взгляд по игре Сербия гораздо круче наших.
      Тренер у них какой-то невнятный, тут да - сходство есть. Но наш всёравно хуже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 июня 2018, 10:51

      Давайте, выходите со второго места -- буду болеть за вас на стадионе в 1/8!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июня 2018, 10:13

      сербы непутевые братья

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 09:58

      Милинкович-Савич: «Русские и сербы – братья. Такое чувство, что мы играли дома. Нам бы еще скидку на газ подбросить»

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 июня 2018, 09:39

      давайте братУшки,не подкачайте! Россия за вас!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:36

      Хорошо сказал:"поддержка всего стадиона помогла".

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 июня 2018, 09:22

      Молодцы парни, но надо прибавить в реализации!!!

      6
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 июня 2018, 08:40

      Удачи нашим братьям-сербам и выход из группы!

      10
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