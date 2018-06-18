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  • Милинкович-Савич: «Русские и сербы – братья. Такое чувство, что мы играли дома»

Милинкович-Савич: «Русские и сербы – братья. Такое чувство, что мы играли дома»

18 июня 2018, 01:14
16

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходила в Самаре.

«Русские и мы – братья, поэтому поддержка всего стадиона помогала. Они протянули нам руку помощи, которая помогла нам победить. Можно сказать, будто сегодня мы играли дома, потому что русские болели за нас. Это было важно, в том числе благодаря этому мы хорошо сыграли и победили. Я доволен своей командой.

К сожалению, мы не много видели в России, потому что постоянно тренируемся и не можем выходить в город. Конечно, это плохо. Не пишите, что я не интересуюсь вашей страной! Просто мы постоянно в отеле.

После этой победы выход в плей-офф более возможен, потому что у нас уже три очка. Многое будет зависеть от другого матча нашей группы. Если они проиграют, в очной встрече нужно будет просто забирать у них три очка. Мы должны понимать, что возможно все. Безусловно, мы собираемся победить», – сказал Милинкович-Савич.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Сербия Милинкович-Савич Сергей
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zubo
1529274765
Удачи! Болели за вас вчера !
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VOLK83
1529276987
Удачи СЕРБИЯ!
Ответить
Тибер
1529282791
Добро пожаловать в Россию братья Славяне )))
Ответить
Krossmen73
1529287165
Сербы -ЕДИНСТВЕННЫЙ славянский народ в Европе не предавший Россию НИ РАЗУ!!!Пусть в сборной у сербов нет таких больших и известных звёзд как у тех же хорватов,команда не выглядит мальчиками для битья.Будем болеть и дальше за братьев-славян! Удачи сборной Сербии!
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Gullit 76
1529295136
С победой!
Ответить
Dominator777
1529300429
Удачи нашим братьям-сербам и выход из группы!
Ответить
С-Пб on-line
1529302942
Молодцы парни, но надо прибавить в реализации!!!
Ответить
zigbert
1529303819
Хорошо сказал:"поддержка всего стадиона помогла".
Ответить
SPACE TRUCKIN
1529303998
давайте братУшки,не подкачайте! Россия за вас!
Ответить
OfaZavr
1529309802
хорошо сказал, удачи вам в дальнейшем! будем и дальше переживать за Сербию!
Ответить
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