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    «Спорт-Экспресс»: Ташаев 4 июля покинет «Динамо» и перейдет в другой клуб

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев покинет клуб 4 июля.

    Ранее сообщалось, что игрок написал заявление об уходе. После это Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него иск в Арбитражный суд Москвы.

    Сегодня стало известно, что суд разрешил хавбеку покинуть бело-голубых, не дожидаясь судебного разбирательства – через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми (1,5 миллиона евро).

    Таким образом, Ташаев покинет «Динамо» 4 июля, а уже на следующий день подпишет контракт с другим клубом. Вероятнее всего, этим клубом станет «Спартак».

    В настоящее время Ташаев находится с «Динамо» на первом предсезонном сборе в Болгарии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 15:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 18 июня 2018, 18:36

      Должен нормально вписаться.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 18:21

      Контракт с Ташаевым Спартаком давно согласован. Кстати, получать он будет немало.
      По моему скромному мнению, гораздо больше, чем пока заслужил. Но тренерскому штабу виднее. Велком ту зе мост попьюлар тим ин Раша!)))

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июня 2018, 15:50

      Ждем в Спартаке!

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > vashinin 21 июня 2018, 12:12

      Классный футболист? На чье место в Спартаке придет?

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Sem25 23 июня 2018, 00:36

      Скорее всего вместо Промеса.Он сейчас с агентом ведёт переговоры о своём дальнейшем трудоустройстве.

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 18 июня 2018, 09:08

      На месте всех игроков Динамо, заключавших с ним контракт, я бы напряглась. Ловко орудуют. Сами каких-то жуликов назначают на должности, дают им полномочия по подписанию документов, а потом на голубом динамовском глазу возбуждают уголовные дела и как бы аннулируют все бумаги, ими подписанные.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Blossiya 21 июня 2018, 13:24

      Никаких уголовных дел в случае с Погребняком, Сапетой и Ташаевым и близко не было. Не надо фантазировать...или врать.
      Про уголовные дела. Одно, если верить Стржалковскому, возбуждено в отношении Муравьева . Связано это дело с трансфером Рауша. Но даже в этом случае, "КАК БЫ" ты совсем не права. "Бумаги" никто не отменял, Рауш играет и играет хорошо.
      Мой тебе совет. Если претендуешь на взрослого, состоявшегося и успешного человека, отвечай этим требованиям. Иначе, глупо выглядишь.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 08:17

      О чём и писал ранее, что в случае судебного разбирательства любой стажёр адвокат выиграет дело. Есть контракт, в нём есть опция об отступных, получите бабки и распишитесь. То, что творится в "Динамо" с контрактами на протяжении нескольких лет, говорит о том, что кого там не меняй в руководстве клуба, ему на смены приходят такие же из "Квартета" дедушки Крылова...

      3
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 17 июня 2018, 21:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смотрите как пищевеки оживились,вот прикалюсь если не пойдёт в стойло

      -4
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 17 июня 2018, 20:26

      Будут с Зобниным на пару зажигать!!!

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:19

      Пусть делает правильный выбор.

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      Рейтинг: +294

      Мортус 17 июня 2018, 19:43

      Да с чего же столько разговоров о человеке, который два раза по мячу попал. Долой лимит!!! При отсутствии лимита ташаев до сих пор подавал бы мячи большим дядям.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 17 июня 2018, 18:41

      "...через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми (1,5 миллиона евро)."
      Цитата.
      Мне другое интересно: а зачем Динамо держать его до 4 июля, всё равно ведь уходит? Или это назло?

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