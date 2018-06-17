«Спорт-Экспресс»: Ташаев 4 июля покинет «Динамо» и перейдет в другой клуб

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев покинет клуб 4 июля.

Ранее сообщалось, что игрок написал заявление об уходе. После это Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него иск в Арбитражный суд Москвы.

Сегодня стало известно, что суд разрешил хавбеку покинуть бело-голубых, не дожидаясь судебного разбирательства – через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми (1,5 миллиона евро).

Таким образом, Ташаев покинет «Динамо» 4 июля, а уже на следующий день подпишет контракт с другим клубом. Вероятнее всего, этим клубом станет «Спартак».

В настоящее время Ташаев находится с «Динамо» на первом предсезонном сборе в Болгарии.