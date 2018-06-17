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  • «Спорт-Экспресс»: Ташаев 4 июля покинет «Динамо» и перейдет в другой клуб

«Спорт-Экспресс»: Ташаев 4 июля покинет «Динамо» и перейдет в другой клуб

17 июня 2018, 15:59
21

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев покинет клуб 4 июля.

Ранее сообщалось, что игрок написал заявление об уходе. После это Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него иск в Арбитражный суд Москвы.

Сегодня стало известно, что суд разрешил хавбеку покинуть бело-голубых, не дожидаясь судебного разбирательства – через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми (1,5 миллиона евро).

Таким образом, Ташаев покинет «Динамо» 4 июля, а уже на следующий день подпишет контракт с другим клубом. Вероятнее всего, этим клубом станет «Спартак».

В настоящее время Ташаев находится с «Динамо» на первом предсезонном сборе в Болгарии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (21)
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val-berezko
1529240955
Жаль.Динамо надо возраждать. Команда Яшина.
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Мары
1529241100
Велком Саша. Давно знал, что ты уже практически наш, но знать и догадываться, суть вещи разные. Добро пожаловать в красно белый дом, Александр.
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Полная Канистра
1529244932
в стан красно- белых Добро пожаловать Александр!!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1529246971
надеюсь выбор с клубом правильный сделает (точнее красно-белый)).
Ответить
aam
1529249787
Добро пожаловать в Спартак!
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Leon_ARS
1529250112
"...через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми (1,5 миллиона евро)." Цитата. Мне другое интересно: а зачем Динамо держать его до 4 июля, всё равно ведь уходит? Или это назло?
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zigbert
1529255948
Пусть делает правильный выбор.
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NAZ84
1529256394
Будут с Зобниным на пару зажигать!!!
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oleg32ru
1529258971
Смотрите как пищевеки оживились,вот прикалюсь если не пойдёт в стойло
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Blossiya
1529302080
На месте всех игроков Динамо, заключавших с ним контракт, я бы напряглась. Ловко орудуют. Сами каких-то жуликов назначают на должности, дают им полномочия по подписанию документов, а потом на голубом динамовском глазу возбуждают уголовные дела и как бы аннулируют все бумаги, ими подписанные.
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