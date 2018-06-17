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    Каррера: «Спартаку» надо вкалывать и вкалывать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о турнирных планах московского клуба в новом сезоне.

    – Вам не снился в отпуске провальный матч последнего тура с московским «Динамо»?

    – Не снился, но он меня до сих пор до конца не отпускает. Равно как и поражение в полуфинале Кубка России против «Тосно». Нельзя не выигрывать такие матчи, и нам надо еще учиться и учиться. В прошлом чемпионате мы заняли третье место и взяли Суперкубок России. В новом сезоне хочется добиться большего! Но одного желания мало, надо вкалывать и вкалывать. Вот этим сразу и займемся.

    По итогам прошлого сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и дошел до полуфинала Кубка России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.06.2018 07:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июня 2018, 15:53

      Массимо, если надо, зови на помощь. Мы им вставим, чтобы не расслаблялись))

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 18 июня 2018, 09:13

      Работать много и с большим напряжением. Тех, кто не готов, на выход.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 14:04

      Тяжело в учении легко в бою. /Суворов/

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2018, 13:16

      Кнут нужен в раздевалке.Золото не профукали бы с Кубком.Сильнейшая команда регулярно позволяла себе расслабон на поле.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > yorgenbarenz 18 июня 2018, 14:21

      Ну вчера бразильцы играли так же.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > ViktorMG 18 июня 2018, 19:54

      это точно. Со всяким может случиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:18

      все верно, нужно качественно поработать и исправить ошибки прошлого сезона! удачи!

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 11:55

      Массимо, всё в твоих руках и ногах
      Гоняй этих увальней до седьмого пота.Пусть быстрей втягиваются в новый сезон.Нам ещё в ЛЧ отбираться.

      7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 10:46

      Правильно сказал Массимо. Удачи в новом сезоне.

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 июня 2018, 10:19

      Без труда,не вытащить и рыбки из пруда!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 июня 2018, 10:08

      Золотые слова! А еще постараться главному тренеру вовремя определять грядущий "расслабон" перед кубковыми встречами и почаще напоминать игрокам ,что до уровня Роналду и Месси они не дотягивают!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 июня 2018, 09:13

      А что мешает

      5
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