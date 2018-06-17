Каррера: «Спартаку» надо вкалывать и вкалывать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о турнирных планах московского клуба в новом сезоне.

– Вам не снился в отпуске провальный матч последнего тура с московским «Динамо»?

– Не снился, но он меня до сих пор до конца не отпускает. Равно как и поражение в полуфинале Кубка России против «Тосно». Нельзя не выигрывать такие матчи, и нам надо еще учиться и учиться. В прошлом чемпионате мы заняли третье место и взяли Суперкубок России. В новом сезоне хочется добиться большего! Но одного желания мало, надо вкалывать и вкалывать. Вот этим сразу и займемся.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и дошел до полуфинала Кубка России.