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    Экс-спортивный директор ЦСКА: «Головин побьет трансферный рекорд среди российских игроков»

    Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов прокомментировал возможный отъезд в зарубежный чемпионат полузащитника армейцев Александра Головина.

    Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста серьезно заинтересован «Ювентус», готовый заплатить за него около 20 миллионов евро.

    «Повысил ли матч открытия ЧМ-2018 стоимость Головина? По одной игре никто выводов делать не будет. Наверняка «Ювентус» вел его на протяжении долгого времени, представители клуба просмотрели достаточно игр. Другое дело, что вокруг Александра сложился приличный хайп в европейской прессе. Это на руку ЦСКА, потому что появляется конкуренция за игрока, а это влияет на цену.

    В «Ювентусе» Головин, на мой взгляд, будет конкурировать с Миралемом Пьяничем. Туринцы работают в совершенно правильной манере. Вероятно, и агенты Головина, и сам Александр интересовались у «Ювентуса», почему на игрока обратили внимание и на какой позиции его видят.

    Точно знать не могу, но предполагаю, что «Ювентус» просто продает Пьянича и берет на его место более молодого футболиста, способного в перспективе выйти на более высокий уровень.

    Жиркова в «Челси» продавали за 21 миллион евро, а Аршавина в «Арсенал» – за 16,5 миллиона? Очевидно, рекорд будет побит. На эти суммы тоже будут ориентироваться при переговорах о трансфере. Руководители ЦСКА их определенно будут держать в голове. Армейцы понимают, что после чемпионата мира Головин никуда не денется. Он продолжит играть в футбол, у него еще контракт.

    Это не та ситуация, где нужно срочно продавать игрока. ЦСКА может себе позволить ждать предложения, которое его устроит. Видимо, «Ювентус» предложения пока не сделал», – сказал Евменов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.06.2018 16:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:24

      Сейчас все дорожает - даже Головин.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июня 2018, 18:18

      никуда он не перейдёт.Будет до пенсии в ЦСКА играть.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > 3a zenit 16 июня 2018, 22:53

      Ага, а пенсия к тому времени будет уже в 65+)))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 17:35

      Здесь беспроигрышный вариант в любом споре, что это будет самый дорогой трансфер российского игрока.

      1
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      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Рубик Докоян 16 июня 2018, 18:15

      поправка - самый дорогой на данный момент!!! А в перспективе глядя на сумасшедший рост цен в футболе, я бы так не говорил!) мало ли какая звезда родится в сибирской деревушке!)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Ajax_Amsterdam 16 июня 2018, 18:26

      Ну это само собой. Цены не так давно АПЛ взорвала и они теперь растут как на дрожжах. Сейчас футболисты многие получают в год намного больше, чем раньше стоили мировые футбольные звёзды Пеле, Марадона и другие. Теперь это очень прибыльный бизнес, прежде всего на Западе.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июня 2018, 17:04

      А.Евменов правильно проанализировал ситуацию о предполагаемом
      трансфере А.Головина. Работа в этом направлении ведется и
      поэтому нам нужно дождаться окончательного решения.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 июня 2018, 16:59

      Опять начинаем раньше времени превозносить до небес,,,,а подождём давайте хотя бы ещё две игры,,,,а тоже рад буду если из Головина вырастет настоящая звезда,,,но не надо раньше времени возхвалять до небес этим только портим игроков,,,

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 16 июня 2018, 16:53

      После 1 игры нельзя так головить

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > FCZenit is Ivanovo 16 июня 2018, 17:11

      но цену он себе этой игрой поднял

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