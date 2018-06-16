Экс-спортивный директор ЦСКА: «Головин побьет трансферный рекорд среди российских игроков»

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов прокомментировал возможный отъезд в зарубежный чемпионат полузащитника армейцев Александра Головина.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста серьезно заинтересован «Ювентус», готовый заплатить за него около 20 миллионов евро.

«Повысил ли матч открытия ЧМ-2018 стоимость Головина? По одной игре никто выводов делать не будет. Наверняка «Ювентус» вел его на протяжении долгого времени, представители клуба просмотрели достаточно игр. Другое дело, что вокруг Александра сложился приличный хайп в европейской прессе. Это на руку ЦСКА, потому что появляется конкуренция за игрока, а это влияет на цену.

В «Ювентусе» Головин, на мой взгляд, будет конкурировать с Миралемом Пьяничем. Туринцы работают в совершенно правильной манере. Вероятно, и агенты Головина, и сам Александр интересовались у «Ювентуса», почему на игрока обратили внимание и на какой позиции его видят.

Точно знать не могу, но предполагаю, что «Ювентус» просто продает Пьянича и берет на его место более молодого футболиста, способного в перспективе выйти на более высокий уровень.

Жиркова в «Челси» продавали за 21 миллион евро, а Аршавина в «Арсенал» – за 16,5 миллиона? Очевидно, рекорд будет побит. На эти суммы тоже будут ориентироваться при переговорах о трансфере. Руководители ЦСКА их определенно будут держать в голове. Армейцы понимают, что после чемпионата мира Головин никуда не денется. Он продолжит играть в футбол, у него еще контракт.

Это не та ситуация, где нужно срочно продавать игрока. ЦСКА может себе позволить ждать предложения, которое его устроит. Видимо, «Ювентус» предложения пока не сделал», – сказал Евменов.