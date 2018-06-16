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  • Экс-спортивный директор ЦСКА: «Головин побьет трансферный рекорд среди российских игроков»

Экс-спортивный директор ЦСКА: «Головин побьет трансферный рекорд среди российских игроков»

16 июня 2018, 16:52
10

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов прокомментировал возможный отъезд в зарубежный чемпионат полузащитника армейцев Александра Головина.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста серьезно заинтересован «Ювентус», готовый заплатить за него около 20 миллионов евро.

«Повысил ли матч открытия ЧМ-2018 стоимость Головина? По одной игре никто выводов делать не будет. Наверняка «Ювентус» вел его на протяжении долгого времени, представители клуба просмотрели достаточно игр. Другое дело, что вокруг Александра сложился приличный хайп в европейской прессе. Это на руку ЦСКА, потому что появляется конкуренция за игрока, а это влияет на цену.

В «Ювентусе» Головин, на мой взгляд, будет конкурировать с Миралемом Пьяничем. Туринцы работают в совершенно правильной манере. Вероятно, и агенты Головина, и сам Александр интересовались у «Ювентуса», почему на игрока обратили внимание и на какой позиции его видят.

Точно знать не могу, но предполагаю, что «Ювентус» просто продает Пьянича и берет на его место более молодого футболиста, способного в перспективе выйти на более высокий уровень.

Жиркова в «Челси» продавали за 21 миллион евро, а Аршавина в «Арсенал» – за 16,5 миллиона? Очевидно, рекорд будет побит. На эти суммы тоже будут ориентироваться при переговорах о трансфере. Руководители ЦСКА их определенно будут держать в голове. Армейцы понимают, что после чемпионата мира Головин никуда не денется. Он продолжит играть в футбол, у него еще контракт.

Это не та ситуация, где нужно срочно продавать игрока. ЦСКА может себе позволить ждать предложения, которое его устроит. Видимо, «Ювентус» предложения пока не сделал», – сказал Евменов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (10)
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FCZenit is Ivanovo
1529157234
После 1 игры нельзя так головить
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slavа0508
1529157585
Опять начинаем раньше времени превозносить до небес,,,,а подождём давайте хотя бы ещё две игры,,,,а тоже рад буду если из Головина вырастет настоящая звезда,,,но не надо раньше времени возхвалять до небес этим только портим игроков,,,
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vladimir-7
1529157847
А.Евменов правильно проанализировал ситуацию о предполагаемом трансфере А.Головина. Работа в этом направлении ведется и поэтому нам нужно дождаться окончательного решения.
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Рубик Докоян
1529159735
Здесь беспроигрышный вариант в любом споре, что это будет самый дорогой трансфер российского игрока.
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3a zenit
1529162292
никуда он не перейдёт.Будет до пенсии в ЦСКА играть.
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zigbert
1529177071
Сейчас все дорожает - даже Головин.
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