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ВФСО «Динамо» подало в суд на Ташаева

16 июня 2018, 14:36
20

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в Арбитражный суд Москвы иск к полузащитнику футбольной команды Александру Ташаеву.

Иск был подан 14 июня. Судебное заседание состоится 1 августа.

Ранее 23-летний футболист написал заявление об увольнении из «Динамо», хотя его контракт действует до 2020 года. Как сообщают СМИ, на хавбека претендует «Спартак», готовый выплатить за него сумму отступных в размере 1,5 миллиона евро. Однако бело-голубые не хотят отпускать его.

Также ВФСО «Динамо» подало иск в отношении ФК «Динамо». Вероятно, он также связан с «делом Ташаева».

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» – держатель контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (20)
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Shogun
1529149218
Пусть тогда скажет спасибо агенту, а Динамо правильно сделает, если сделает так, чтобы он сгнил на лавке и может потом у него мозг заработает, если хочешь уйти, то нех...й контракт продлевать
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a_who
1529150041
Снова гнут свою линию- только бы Спартаку подоsрать
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Боцман59rus
1529150467
у кого-то еще остались сомнения, по поводу того, что 99% агентов - пида..сы
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Мары
1529150557
Да, привыкли наши действовать по принципу командно приказного порядка.А есть ещё личность, которую все с удовольствием топчат, а потом удивляются почему и главное за что эти из командно приказного состава повышают пенсионный возраст и НДС.
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серега кашин
1529150899
динамо с погребняком уже судилось да толку не вышло и решили наступить еще раз на те же грабли
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Krossmen73
1529151268
Блин!Что за ересь несёт это ВФСО!Какие деньги???У Ташаева есть действующий контракт до 20 года, где чётко прописана сумма отступных выплачиваемых клубом покупателем в случае досрочного перехода игрока.Или ребятки -акционеры захотели срубить ещё тугриков на "горячей"теме?Жадность до добра никогда не доводила господа из ВФСО Динамо!А Спартаку нужно бы выделить рублей 100 на губозакатывательную машинку или пачку прищепок для горе-торгашей в качестве бонуса.
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Alex Molchanov
1529152556
Каким то странным путём идёт "Динамо", чуть что не так в суд, а толку ноль.)) Может адвокаты не тянут.))
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zigbert
1529163130
Неужели нельзя все сделать цивилизованным способом.
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OfaZavr
1529163627
обе стороны хотят своего, Ташаев уйти на повышение а Динамо сохранить игрока (или срубить побольше). но лучше чтобы решили все мирно.
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NAZ84
1529212472
Что значит "Однако бело-голубые не хотят отпускать его"? У Ташаева прописана сумма отступных. И если какой- либо клуб ее заплатит, Динамо даже спрашивать никто не будет!!!
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