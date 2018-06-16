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    ВФСО «Динамо» подало в суд на Ташаева

    Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в Арбитражный суд Москвы иск к полузащитнику футбольной команды Александру Ташаеву.

    Иск был подан 14 июня. Судебное заседание состоится 1 августа.

    Ранее 23-летний футболист написал заявление об увольнении из «Динамо», хотя его контракт действует до 2020 года. Как сообщают СМИ, на хавбека претендует «Спартак», готовый выплатить за него сумму отступных в размере 1,5 миллиона евро. Однако бело-голубые не хотят отпускать его.

    Также ВФСО «Динамо» подало иск в отношении ФК «Динамо». Вероятно, он также связан с «делом Ташаева».

    Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» – держатель контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 14:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 17 июня 2018, 08:14

      Что значит "Однако бело-голубые не хотят отпускать его"? У Ташаева прописана сумма отступных. И если какой- либо клуб ее заплатит, Динамо даже спрашивать никто не будет!!!

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > NAZ84 17 июня 2018, 14:04

      Так что ж не заплатил то, значит не всё так просто.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:40

      обе стороны хотят своего, Ташаев уйти на повышение а Динамо сохранить игрока (или срубить побольше). но лучше чтобы решили все мирно.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 16 июня 2018, 22:08

      Стороны хотят только зелени.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 17 июня 2018, 11:02

      ну если Ташаев выберет Зенит то да)) а так он больше думаю хочет на повышение пойти и поиграть в команде которая борется за чемпионство и выступает в ЛЧ)

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 17 июня 2018, 14:03

      А Зенит типо не борется за чемпионство, во главе угла стоит бабло и только.
      Мне плевать на него пусть валит, но проблемы этому трансферу надо создать максимальные чтоб не повадно было, да и насрать Спартаку лишний раз само по себе здорово.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:32

      Неужели нельзя все сделать цивилизованным способом.

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 июня 2018, 16:43

      100 пудов в мусарне не останется

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 15:53

      У нас в футболе все разбираются от домохозяйки до президента, а уж в юриспруденции знатоков до потолка. Если в действующем контракте есть опция о сумме отступных за данного игрока, то не зависимо до какого года у него действующем контракт с клубом, заплативший эту сумму выкупает футболиста. От чего такие мизерные суммы прописаны в отступных у некоторых клубов, ( "Динамо" М., "Ростов" и "Рубин" тут лидеры ) попробуйте догадаться с трёх раз. Если всё это соответствует фактуре дела, то ВФСО "Динамо" проиграет любой суд даже адвокату стажёру. В отступных одна сумма , а в конверте агента, продавца и покупателя другая... Таки люди делают бабки на откатах при трансферах, заключении контрактов и "личек" самих игроков.

      1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 16 июня 2018, 15:35

      Каким то странным путём идёт "Динамо", чуть что не так в суд, а толку ноль.)) Может адвокаты не тянут.))

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 15:14

      Блин!Что за ересь несёт это ВФСО!Какие деньги???У Ташаева есть действующий контракт до 20 года, где чётко прописана сумма отступных выплачиваемых клубом покупателем в случае досрочного перехода игрока.Или ребятки -акционеры захотели срубить ещё тугриков на "горячей"теме?Жадность до добра никогда не доводила господа из ВФСО Динамо!А Спартаку нужно бы выделить рублей 100 на губозакатывательную машинку или пачку прищепок для горе-торгашей в качестве бонуса.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июня 2018, 15:09

      Есть все шансы выиграть это дело у Ташаева!
      Спартаку не удастся его заполучть!
      Ташаев должен ещё два года играть за Динамо.

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2018, 15:08

      динамо с погребняком уже судилось да толку не вышло и решили наступить еще раз на те же грабли

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 15:02

      Да, привыкли наши действовать по принципу командно приказного порядка.А есть ещё личность, которую все с удовольствием топчат, а потом удивляются почему и главное за что эти из командно приказного состава повышают пенсионный возраст и НДС.

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