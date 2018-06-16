ВФСО «Динамо» подало в суд на Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в Арбитражный суд Москвы иск к полузащитнику футбольной команды Александру Ташаеву.

Иск был подан 14 июня. Судебное заседание состоится 1 августа.

Ранее 23-летний футболист написал заявление об увольнении из «Динамо», хотя его контракт действует до 2020 года. Как сообщают СМИ, на хавбека претендует «Спартак», готовый выплатить за него сумму отступных в размере 1,5 миллиона евро. Однако бело-голубые не хотят отпускать его.

Также ВФСО «Динамо» подало иск в отношении ФК «Динамо». Вероятно, он также связан с «делом Ташаева».

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» – держатель контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо».