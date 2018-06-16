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    Муса: «Спасибо за все. ЦСКА всегда будет в моем сердце»

    Нападающий Ахмед Муса попрощался с ЦСКА. Срок аренды нигерийца в армейском клубе истек и он вернулся в «Лестер».

    «Вклад ЦСКА в мои футбольные успехи навсегда останется в моем сердце. Спасибо за вашу поддержку, наставления и вдохновение. Я наслаждался работой с вами.

    Не могу не отблагодарить тренеров, партнеров, руководство клуба и болельщиков. ЦСКА всегда будет в моем сердце», – сказал Муса.

    Форвард перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды в январе этого года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Ранее Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.06.2018 13:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 июня 2018, 16:45

      Удачи и здоровья тебе Муса, спасибо за помощь армейцам!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 июня 2018, 16:40

      Спасибо и тебе, Муса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 июня 2018, 16:14

      Реактивный. Но.. пересидел на скамейке в "лисах". Удачи тебе, парень.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 июня 2018, 15:32

      нормас поиграл)))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июня 2018, 14:55

      Муса здорово помог коням, его надо было выкупить совсем

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 июня 2018, 14:06

      Не понятен, в общем, замысел и действия руководства при покупках-продаже-аренде Муссы и Витиньо... Приобретали, отдавали, сожалели, возвращали, арендовали, опять возвращают... Или, слишком хитро, или бестолково...

      8
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > insider_retro 16 июня 2018, 14:27

      Все просто, Витиньо купили "на вырост", но он оказался слишком "сырым", поэтому отдавали в аренду- вернулся уже окрепшим. Мусу продали за хорошие деньги, да и в АПЛ все-таки, а в аренду его взяли, как оптимальный вариант без адаптации.

      3
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      Рейтинг: -37

      kaop77 16 июня 2018, 14:01

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -2
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