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Муса: «Спасибо за все. ЦСКА всегда будет в моем сердце»

16 июня 2018, 13:44
8

Нападающий Ахмед Муса попрощался с ЦСКА. Срок аренды нигерийца в армейском клубе истек и он вернулся в «Лестер».

«Вклад ЦСКА в мои футбольные успехи навсегда останется в моем сердце. Спасибо за вашу поддержку, наставления и вдохновение. Я наслаждался работой с вами.

Не могу не отблагодарить тренеров, партнеров, руководство клуба и болельщиков. ЦСКА всегда будет в моем сердце», – сказал Муса.

Форвард перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды в январе этого года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (8)
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kaop77
1529146876
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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insider_retro
1529147219
Не понятен, в общем, замысел и действия руководства при покупках-продаже-аренде Муссы и Витиньо... Приобретали, отдавали, сожалели, возвращали, арендовали, опять возвращают... Или, слишком хитро, или бестолково...
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a-rakhmatov
1529150119
Муса здорово помог коням, его надо было выкупить совсем
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TY13R
1529152354
нормас поиграл)))
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+50/-50
1529154852
Реактивный. Но.. пересидел на скамейке в "лисах". Удачи тебе, парень.
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directorpg
1529156427
Спасибо и тебе, Муса!
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Dominator777
1529156715
Удачи и здоровья тебе Муса, спасибо за помощь армейцам!
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