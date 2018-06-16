Муса: «Спасибо за все. ЦСКА всегда будет в моем сердце»

Нападающий Ахмед Муса попрощался с ЦСКА. Срок аренды нигерийца в армейском клубе истек и он вернулся в «Лестер».

«Вклад ЦСКА в мои футбольные успехи навсегда останется в моем сердце. Спасибо за вашу поддержку, наставления и вдохновение. Я наслаждался работой с вами.

Не могу не отблагодарить тренеров, партнеров, руководство клуба и болельщиков. ЦСКА всегда будет в моем сердце», – сказал Муса.

Форвард перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды в январе этого года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.