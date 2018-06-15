ЧМ-2018. Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами

Завершился матч первого тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании. Номинальные хозяева дважды вели в счете, но сохранить преимущество не сумели. В итоге ничья.

Хет-триком отметился Криштиану Роналду, дублем – Диего Коста.

Чемпионат мира-2018. Группа В. 1-й тур

Португалия – Испания – 3:3 (2:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 4 (с пенальти); 1:1 – Коста, 24; 2:1 – Роналду, 44; 2:2 – Коста, 55; 2:3 – Начо, 58; 3:3 – Роналду, 88.

Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш (Мариу, 68), Моутинью, Карвалью, Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Роналду.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Лукас, 87), Иско, Диего Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Фернандеш, 28 – Бускетс, 17.

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