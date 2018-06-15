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    ЧМ-2018. Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами

    Завершился матч первого тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании. Номинальные хозяева дважды вели в счете, но сохранить преимущество не сумели. В итоге ничья.

    Хет-триком отметился Криштиану Роналду, дублем – Диего Коста.

    Чемпионат мира-2018. Группа В. 1-й тур

    Португалия – Испания – 3:3 (2:1) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду, 4 (с пенальти); 1:1 – Коста, 24; 2:1 – Роналду, 44; 2:2 – Коста, 55; 2:3 – Начо, 58; 3:3 – Роналду, 88.

    Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш (Мариу, 68), Моутинью, Карвалью, Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Роналду.

    Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Лукас, 87), Иско, Диего Коста (Аспас, 77).

    Предупреждения: Фернандеш, 28 – Бускетс, 17.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирные таблицы ЧМ-2018

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 22:52
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:57

      Было дело, но прошло

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 16:04

      Такие матчи являются украшением ЧМ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 10:48

      очень классный и зрелищный матч получился, с драматичной и захватывающей концовкой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 16 июня 2018, 10:46

      даже я впечатлился))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      orech 16 июня 2018, 08:26

      До сих пор под впечатлением. Счет справедливый, а футбол фантастический!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 08:19

      Тот случай, когда не хотелось, чтобы прозвучал финальный свисток судьи.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 июня 2018, 08:14

      рональду холявщик

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > vodomut 16 июня 2018, 18:05

      Сам ты ХАЛЯВЩИК! Он лучший игрок матча - этого матча!!!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 июня 2018, 08:08

      Роналду красавец!!!

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 июня 2018, 08:04

      Роналду еще раз доказал что он незаменим. Но вопрос , сколько он сможет тянуть Португалии один?

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 июня 2018, 07:39

      Лучший матч , заявка на финал.....

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