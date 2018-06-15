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  • ЧМ-2018. Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами

ЧМ-2018. Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами

15 июня 2018, 22:52
65

Завершился матч первого тура группы В чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании. Номинальные хозяева дважды вели в счете, но сохранить преимущество не сумели. В итоге ничья.

Хет-триком отметился Криштиану Роналду, дублем – Диего Коста.

Чемпионат мира-2018. Группа В. 1-й тур

Португалия – Испания – 3:3 (2:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 4 (с пенальти); 1:1 – Коста, 24; 2:1 – Роналду, 44; 2:2 – Коста, 55; 2:3 – Начо, 58; 3:3 – Роналду, 88.

Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш (Мариу, 68), Моутинью, Карвалью, Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Роналду.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Лукас, 87), Иско, Диего Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Фернандеш, 28 – Бускетс, 17.

Календарь ЧМ-2018

Турнирные таблицы ЧМ-2018

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания. Кубок Португалия Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (65)
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Medbrat13
1529092492
Потрясающий матч,Великолепный КРИШТИАНУ!!!!!!
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Shogun
1529092500
Какой там Де Хеа топ- вратарь 3 момента 3 удара 3 гола, а Криш хорош
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uBaH_
1529092519
А вот и обладатель ЗМ определился походу)
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Maxi_7
1529092688
Да...Криштиану задал планку для Месси и Неймара, конечно...ждем ответочки)
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Gullit 76
1529092761
Роналду конечно гений!Отличный матч.Но думаю на одном Роналду далеко не уехать.Испания гораздо сильнее.
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111ax
1529092835
роналду реально король
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Kulima
1529092938
Шикааааарный матч!! Просто космос!! Игра на одном дыхании смотрелась!! Но, большой привет, главе футбола Испании
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insider_retro
1529093145
Игре придал неповторимые лоск и шарм Один Игрок с кучкой никчёмных подмастерьев!..)) Он, почти, в одиночку, не уступил вальяжным испанцам!!..)) И так бывает...
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georgio34
1529093188
Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!
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Мары
1529094515
Да уж. Нам бы такого как Роналду и мы бы претендовали на одно из призовых мест. Он просто гений футбола.
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