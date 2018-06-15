Марокканец Бухаддуз извинился за автогол на 95 минуте в матче с Ираном

Форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал исход матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против сборной Ирана (0:1). Игрок в компенсированное время забил в свои ворота.

«Могу только извиниться перед болельщиками. Конечно, для меня это очень нелeгкий день. Для нашей команды всe началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко. В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее.

Матч с Ираном был очень важным, часто первая игра турнира – это сразу же как финал. И мы этот матч проиграли. Я могу только извиниться за этот момент. И перед своей командой, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков. Надеюсь, я смогу помочь команде в следующих играх», – сказал африканец.

Два других соперника Марокко в группе – португальцы и испанцы.