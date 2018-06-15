Черчесов – игрокам сборной России: «Убежден, чемпионат мира-2018 будет для нас долгим»

Пресс-служба выложила в общий доступ видео того, как сборная России проводила последние часы перед первым матчем чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). На запись попало напутствие главного тренера Станислава Черчесова.

«Чемпионат мира – это не матч-открытие, не одна игра, а целый турнир. Убежден, для нас он будет долгим», – сказал специалист.

Следующий матч наша команда проведет 19 июня против египтян.

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