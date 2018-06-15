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  • Черчесов – игрокам сборной России: «Убежден, чемпионат мира-2018 будет для нас долгим»

Черчесов – игрокам сборной России: «Убежден, чемпионат мира-2018 будет для нас долгим»

15 июня 2018, 11:44
18

Пресс-служба выложила в общий доступ видео того, как сборная России проводила последние часы перед первым матчем чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). На запись попало напутствие главного тренера Станислава Черчесова.

«Чемпионат мира – это не матч-открытие, не одна игра, а целый турнир. Убежден, для нас он будет долгим», – сказал специалист.

Следующий матч наша команда проведет 19 июня против египтян.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Такого Черчесова вы не видели – одно фото

Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее

Первый день чемпионата мира разбомбил. Как это было

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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loko-the_best
1529052604
Ну если учитывать все вьюхи, то сборная - это страна, а для страны чемпионат будет до самого финала, значит и для сборной будет так, даже если вылетим из группы.
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vladik12
1529052782
Пока что "Ты просто космос, Стас". Надеюсь, этот рефрен будет актуален как минимум до начала июля.
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ruverzema29rus
1529052998
Победили - хорошо, просто замечательно и красиво. Организация трансляции матча оставляет желать лучшего!! 1. Звук постоянно сбивался. Сложилось впечатление, что звукорежиссер переключал микрофон на своем телефоне и с него выводил звук в эфир. 2. Картинка матча вообще жила своей жизнью. Режиссер показывал лица футболистов и болельщиков, когда мяч еще был в игре, причем в штрафной площади. Показанная волна на трибунах слилась в одно рябое пятно - кто же снимает волну у себя за спиной - как минимум снимать нужно противоположную трибуну или по диагонали! 3. Я думал никогда не услышу больше Елагина. Добрый вечер! комментарии излишни. 4. Слуцкий наверно после матча вышел и поцеловал футболистов в попку. Таких "качественных" передач, рывков и обводок он давно не видел. Хотя в этом сезоне еще работал в Чемпионшипе. 5 т.п.
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amazonaws
1529057756
Черчесов сработал блестяще? Сработал хорошо, а до блеска ещё не сработал, как надо и по уму. Перед игрой, Черчесов сам себе сказал: - ХВАТИТ ошибаться! Пора принимать верные решения. С этими мыслями и ложился спать! Утро вечера, мудренее! А на утро, 14 июня к нему Явилась УДАЧА и ФОРТУНА повернулась лицом. Они ему сказали. Стартовый состав будет ПОБЕДНЫМ, а чтобы победа получилась ФЕЕРИЧЕСКОЙ, выпусти на замену Черышева и Дзюбу и будет всей стране БОЛЬШОЙ праздник футбола! Ура! ЕСТЬ ПОБЕДА! И не простая, а феерическая! Эта победа, как БАЛЬЗАМ на наши души миллионной армии болельщиков. Перед игрой ставил на победу России 2:0! После первого тайма ставил уже на победу 4:0, но чтобы ПЯТЬ ноль! НЕ ОЖИДАЛ! В футболе мелочей не бывает. Определение стартового состава влияет на игру, да и с заменами надо тоже УМУДРИТЬСЯ, угадать! На стороне Станислава Черчесова присутствовало везение и УДАЧА, а ФОРТУНА повернулась лицом и озарила его ПОБЕДНОЙ улыбкой! С чем мы его и ПОЗДРАВЛЯЕМ! Как и всю нашу сборную, которая ДОСТАВИЛА нам огромную радость от увиденной игры. Она завершилась ФЕЕРИЧЕСКОЙ победой!!! Это просто ЧУДО! В такой момент, и в таком матче, и сразу феерическая победа, а голы посыпались, как из рога ИЗОБИЛИЯ! Весь футбольный Мир смотрел, а сейчас ВОСХИЩАЕТСЯ этой победой! Всех с ПОБЕДНЫМ футбольным праздником, который нам ПОДАРИЛА сборная России!
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qwera 1969
1529058834
Осталось 2 игры....
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ribavadim
1529059413
Хотелось бы...
Ответить
prezent2017
1529067717
Зеландию на ККФ тоже обыграли, а потом началось...
Ответить
Kollljan
1529124761
С Египтом, дай Бог, ничью зацепить. Выиграть они собрались.
Ответить
zigbert
1529137680
Будем надеяться.
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