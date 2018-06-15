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    Черчесов – игрокам сборной России: «Убежден, чемпионат мира-2018 будет для нас долгим»

    Пресс-служба выложила в общий доступ видео того, как сборная России проводила последние часы перед первым матчем чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). На запись попало напутствие главного тренера Станислава Черчесова.

    «Чемпионат мира – это не матч-открытие, не одна игра, а целый турнир. Убежден, для нас он будет долгим», – сказал специалист.

    Следующий матч наша команда проведет 19 июня против египтян.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Такого Черчесова вы не видели – одно фото

    Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее

    Первый день чемпионата мира разбомбил. Как это было

    Источник: YouTube

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    15.06.2018 11:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:28

      Будем надеяться.

      1
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 16 июня 2018, 07:52

      С Египтом, дай Бог, ничью зацепить. Выиграть они собрались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 16:01

      Зеландию на ККФ тоже обыграли, а потом началось...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 июня 2018, 13:43

      Хотелось бы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 июня 2018, 13:33

      Осталось 2 игры....

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > sssrspartak 15 июня 2018, 15:00

      Вряд ли.... Уж сильно слабо сыграли аравийцы....

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 июня 2018, 13:15

      Черчесов сработал блестяще?
      Сработал хорошо, а до блеска ещё не сработал, как надо и по уму.
      Перед игрой, Черчесов сам себе сказал: - ХВАТИТ ошибаться!
      Пора принимать верные решения.
      С этими мыслями и ложился спать!
      Утро вечера, мудренее!
      А на утро, 14 июня к нему Явилась УДАЧА и ФОРТУНА повернулась лицом.
      Они ему сказали.
      Стартовый состав будет ПОБЕДНЫМ, а чтобы победа получилась ФЕЕРИЧЕСКОЙ, выпусти на замену Черышева и Дзюбу и будет всей стране БОЛЬШОЙ праздник футбола!
      Ура! ЕСТЬ ПОБЕДА!
      И не простая, а феерическая!
      Эта победа, как БАЛЬЗАМ на наши души миллионной армии болельщиков.
      Перед игрой ставил на победу России 2:0!
      После первого тайма ставил уже на победу 4:0, но чтобы ПЯТЬ ноль!
      НЕ ОЖИДАЛ!
      В футболе мелочей не бывает.
      Определение стартового состава влияет на игру, да и с заменами надо тоже УМУДРИТЬСЯ, угадать!
      На стороне Станислава Черчесова присутствовало везение и УДАЧА, а ФОРТУНА повернулась лицом и озарила его ПОБЕДНОЙ улыбкой!
      С чем мы его и ПОЗДРАВЛЯЕМ!
      Как и всю нашу сборную, которая ДОСТАВИЛА нам огромную радость от увиденной игры.
      Она завершилась ФЕЕРИЧЕСКОЙ победой!!!
      Это просто ЧУДО!
      В такой момент, и в таком матче, и сразу феерическая победа, а голы посыпались, как из рога ИЗОБИЛИЯ!
      Весь футбольный Мир смотрел, а сейчас ВОСХИЩАЕТСЯ этой победой!
      Всех с ПОБЕДНЫМ футбольным праздником, который нам ПОДАРИЛА сборная России!

      -2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 июня 2018, 11:56

      Победили - хорошо, просто замечательно и красиво. Организация трансляции матча оставляет желать лучшего!!
      1. Звук постоянно сбивался. Сложилось впечатление, что звукорежиссер переключал микрофон на своем телефоне и с него выводил звук в эфир.
      2. Картинка матча вообще жила своей жизнью. Режиссер показывал лица футболистов и болельщиков, когда мяч еще был в игре, причем в штрафной площади. Показанная волна на трибунах слилась в одно рябое пятно - кто же снимает волну у себя за спиной - как минимум снимать нужно противоположную трибуну или по диагонали!
      3. Я думал никогда не услышу больше Елагина. Добрый вечер! комментарии излишни.
      4. Слуцкий наверно после матча вышел и поцеловал футболистов в попку. Таких "качественных" передач, рывков и обводок он давно не видел. Хотя в этом сезоне еще работал в Чемпионшипе.
      5 т.п.

      -3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > ruverzema29rus 15 июня 2018, 12:00

      Тебе нужно провериться, если ты без пиетета относишься к Елагину.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > vladik12 15 июня 2018, 12:48

      наверно ты не смотрел АПЛ с этим комментатором: ЛАмпард, Чави, "турецкий немец"... о каком уважении ты говоришь?! ты вообще слушал, что он там вчера нес?!

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > ruverzema29rus 15 июня 2018, 13:05

      Трактовать правила произношения фамилий каждый комментатор может по-разному. Костерить Елагина за это - очень однобокий подход).

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > vladik12 15 июня 2018, 13:18

      Правила одни для всех, мужик!!! После 10 лет Фрэнком Лэмпардом, стал какой-то ФрАнк ЛАмпард!! Я смотрю спорить с тобой не имеет смысла?! Ты случайно не организатор трансляций ЧМ18?!

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > ruverzema29rus 15 июня 2018, 13:31

      Спалил).

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ruverzema29rus 15 июня 2018, 13:49

      это первый канал, там и после матча ДОМ-2 в худших традициях начался, что аж глаза кровью вытекать начали, и если ты человек смотрящий футбол, то хотя бы выбрал для этого МАТЧ там уж явно пофаневее было.
      Хотя мне вообще пофиг было я в полном баре смотрел, а там уже вообще не до звука.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > FanatSerj 15 июня 2018, 14:06

      прямая трансляция была только на первом. Дело в том что они все центровые матчи тоже будут на первом показывать, а с таким подходом к прямому эфиру - это будет полный провал, в глазах всех любителей футбола!

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 июня 2018, 11:53

      Пока что "Ты просто космос, Стас".
      Надеюсь, этот рефрен будет актуален как минимум до начала июля.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 июня 2018, 11:50

      Ну если учитывать все вьюхи, то сборная - это страна, а для страны чемпионат будет до самого финала, значит и для сборной будет так, даже если вылетим из группы.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > loko-the_best 15 июня 2018, 11:52

      СложнА.

      0
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