Первый день чемпионата мира разбомбил. Как это было

Вся красота турнира в одном посте.

20:00. С ума сойти, правда? Сборная России растворила Саудовскую Аравию в матче открытия, забив 5 мячей. Вот две материала, которые нужно обязательно прочитать. Завтра продолжим!

17:55. Теперь гимны и футбол. Мы. Этого. Дождались. За матчем следите здесь – такое пропускать нельзя.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018

17:54. После Владимира Владимировича слово взял босс FIFA. Джанни Инфантино начал речь на трех языках: русском, английском и арабском. Достойно.

17:50. На поле появились команды. На трибунах – Владимир Путин. Он приветствует всех-всех-всех гостей чемпионата мира. И кстати, голос даже у президента дрожит.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018

17:43. Зубастик играет в футбол с Забивакой, гениальный Робби Уильямс исполнил бессмертный хит Angels, а на трибунах происходит вот такое. Как же это круто.

17:37. Бомбит церемония открытия. Сегодня играют мячом, который побывал в космосе. Его вынесли Роналдо и пацан, который уже никогда не забудет этот день.

twit text — Nandinha (@NandaTalitinha) June 14, 2018

17:20. Лужники уже забиты – все пришли заранее на случай очередей. Поэтому переносимся на трибуны. Тем более, что Икер Касильяс и Наталья Водянова вынесли тот самый кубок.

twit text — Kinshuk Pal (@Kinshuk_Pal) June 14, 2018

17:14. У гостей матча открытия тоже шикарная поддержка. Фаны из Саудовской Аравии волнуются – на матч приехали кронпринц и вот такой дедушка. Они видят настолько значимых людей не так часто, как мы российского президента.

16:51. Внимание! Стартовый состав подъехал. Видимо, Миранчук и Кузяев готовы ворваться по ходу матча и потаскать уже уставшую Аравию во втором тайме. Надеемся, что выбирали не по гороскопу.

16:44. Наши парни уже на стадионе. Готовимся, мандражируем, ждем.

16:25. Интересный флаг у девушки. Интересно, за кого переживает.

16:11. Люди никак не успокоятся по поводу животных-прогнозистов. Объясните им кто-нибудь, что эта идея устарела еще в 2010-м. Впрочем, михалыч действительно очень милый.

15:51. Уже понятно, кто будет самым популярным человеком на матче открытия. И это не Путин.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) 14 июня 2018 г.

15:42. Кстати, Федя написал очень трогательную колонку для The Players Tribune. Мы ее перевели – почитать можно здесь. Приятно, что парни из сборной оказались живыми людьми. Сначала Дзюба выдал монолог журналистам, потом вот Смолов растрогался. За такую команду наконец-то хочется топить!

15:21. В Лужниках затестили табло. Проверили, умещаются ли длиннейшие арабские фамилии и предсказали, что Федя Смолов положит двушку. Сама арена в полном порядке.

15:00. Еще вчера нашу сборную ненавидели собственные фанаты. Сегодня за нее топят все: бабули из Кутлубукаша, Денис Глушаков с паспортом болельщика и Следственный комитет. И не так важно, что они слепили клип в муви мейкере.

14:50. Никольскую улицу захватили фанаты из Южной и Центральной Америки. Россияне же стягиваются в фанзону на Воробьевых горах и к Лужникам. Сегодня – матч открытия. Сегодня нужно побеждать.

14:40. Начинается главный футбольный турнир в истории России! На улицах красота – люди творят счастливое безумие прямо в центре Москвы.