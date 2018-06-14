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    Первый день чемпионата мира разбомбил. Как это было


    4.3
    Голосов: 7
    14.06.2018 19:50
    Вся красота турнира в одном посте.

    20:00. С ума сойти, правда? Сборная России растворила Саудовскую Аравию в матче открытия, забив 5 мячей. Вот две материала, которые нужно обязательно прочитать. Завтра продолжим!

    17:55. Теперь гимны и футбол. Мы. Этого. Дождались. За матчем следите здесь – такое пропускать нельзя.

    17:54. После Владимира Владимировича слово взял босс FIFA. Джанни Инфантино начал речь на трех языках: русском, английском и арабском. Достойно.

    17:50. На поле появились команды. На трибунах – Владимир Путин. Он приветствует всех-всех-всех гостей чемпионата мира. И кстати, голос даже у президента дрожит.

    17:43. Зубастик играет в футбол с Забивакой, гениальный Робби Уильямс исполнил бессмертный хит Angels, а на трибунах происходит вот такое. Как же это круто.

    17:37. Бомбит церемония открытия. Сегодня играют мячом, который побывал в космосе. Его вынесли Роналдо и пацан, который уже никогда не забудет этот день.

    17:20. Лужники уже забиты – все пришли заранее на случай очередей. Поэтому переносимся на трибуны. Тем более, что Икер Касильяс и Наталья Водянова вынесли тот самый кубок.

    17:14. У гостей матча открытия тоже шикарная поддержка. Фаны из Саудовской Аравии волнуются – на матч приехали кронпринц и вот такой дедушка. Они видят настолько значимых людей не так часто, как мы российского президента.

    16:51. Внимание! Стартовый состав подъехал. Видимо, Миранчук и Кузяев готовы ворваться по ходу матча и потаскать уже уставшую Аравию во втором тайме. Надеемся, что выбирали не по гороскопу.

    16:44. Наши парни уже на стадионе. Готовимся, мандражируем, ждем.

    16:25. Интересный флаг у девушки. Интересно, за кого переживает.

    16:11. Люди никак не успокоятся по поводу животных-прогнозистов. Объясните им кто-нибудь, что эта идея устарела еще в 2010-м. Впрочем, михалыч действительно очень милый.

    15:51. Уже понятно, кто будет самым популярным человеком на матче открытия. И это не Путин.

    15:42. Кстати, Федя написал очень трогательную колонку для The Players Tribune. Мы ее перевели – почитать можно здесь. Приятно, что парни из сборной оказались живыми людьми. Сначала Дзюба выдал монолог журналистам, потом вот Смолов растрогался. За такую команду наконец-то хочется топить!

    15:21. В Лужниках затестили табло. Проверили, умещаются ли длиннейшие арабские фамилии и предсказали, что Федя Смолов положит двушку. Сама арена в полном порядке.

    15:00. Еще вчера нашу сборную ненавидели собственные фанаты. Сегодня за нее топят все: бабули из Кутлубукаша, Денис Глушаков с паспортом болельщика и Следственный комитет. И не так важно, что они слепили клип в муви мейкере.

    14:50. Никольскую улицу захватили фанаты из Южной и Центральной Америки. Россияне же стягиваются в фанзону на Воробьевых горах и к Лужникам. Сегодня – матч открытия. Сегодня нужно побеждать.

    14:40. Начинается главный футбольный турнир в истории России! На улицах красота – люди творят счастливое безумие прямо в центре Москвы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 16 июня 2018, 12:57

      Рашен Федерейшен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5223

      ААМ 15 июня 2018, 08:14

      Главное сохранить патроны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июня 2018, 19:32

      Не верю.Уже 3-0.
      Дзюбиньо озверел.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 14 июня 2018, 18:55

      Пока неплохо. Главное теперь не терять концентрации и не проявлять благодушия. Еще целый тайм играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 июня 2018, 18:46

      ДЕЕЕЕЕНИСССС ЧЕРЫШЕЕЕВ ГООООЛ!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июня 2018, 17:43

      Зачем гомосека на открытие ЧМ позвали (Р.Вильямс) ? Толерантность типа?? Или специально для сборной России ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 14 июня 2018, 20:33

      Гомосеки минусят! Осторожно, они здесь(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июня 2018, 17:42

      Мяч, который побывал в космосе, автор, был уничтожен Мудком в Байкале, когда его на дно там опустили зачем-то. Его разорвало давлением!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 14 июня 2018, 17:30

      Касается тех,кто дома на диване у ТВ.
      Столы накрыты?
      Водочка из холодильника на столе?
      ну там икра ,заморская,баклажанная?
      Если да,то поооехалиии!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 14 июня 2018, 17:29

      ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ВСТАВАЙ НА "СМЕРТНЫЙ" БОЙ!!!!
      ВПЕРЕД РОССИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 15:51

      Точно , Федя слезливую историю опубликовал для иностранцев.... А в предыдущем посте чё то распинался... Время только потерял...

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