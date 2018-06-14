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    Кириченко: «У России есть все шансы, чтобы проявить себя на групповом этапе ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко​ призвал болельщиков верить в национальную команду на чемпионат мира-2018, не перегибая палку с критикой.

    «На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах. Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать.

    По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики», – считает Кириченко.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    14.06.2018 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 14 июня 2018, 15:16

      Я за то что бы наша сборная нас приятно удивила, удачи парням и даже Черчесову.)

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 июня 2018, 14:39

      Дима, сам то ты веришь?

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 июня 2018, 12:05

      ,,на групповом ,, этапе ....
      Прошу прощения)))
      Но в качестве кого, вы видите Россию , в групповом,так сказать,мягко говоря,этапе?)))))

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