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  • Кириченко: «У России есть все шансы, чтобы проявить себя на групповом этапе ЧМ-2018»

Кириченко: «У России есть все шансы, чтобы проявить себя на групповом этапе ЧМ-2018»

14 июня 2018, 11:50
3

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко​ призвал болельщиков верить в национальную команду на чемпионат мира-2018, не перегибая палку с критикой.

«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах. Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать.

По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики», – считает Кириченко.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Кириченко Дмитрий
Комментарии (3)
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alex1951
1528967115
,,на групповом ,, этапе .... Прошу прощения))) Но в качестве кого, вы видите Россию , в групповом,так сказать,мягко говоря,этапе?)))))
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Чуни Муни
1528976393
Дима, сам то ты веришь?
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Tiger Altaica
1528978562
Я за то что бы наша сборная нас приятно удивила, удачи парням и даже Черчесову.)
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