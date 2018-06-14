Титов: «России нужно забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал результат выступления национальной команды на чемпионате мира-2018, за который не будет стыдно.

«Выйти из группы. Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай.

Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным», – считает Титов.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.