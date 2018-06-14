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    Титов: «России нужно забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал результат выступления национальной команды на чемпионате мира-2018, за который не будет стыдно.

    «Выйти из группы. Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай.

    Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным», – считает Титов.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 09:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 14 июня 2018, 14:06

      Главное, чтобы реально воротам соперника угрожали и били по ним хоть раз в 10 минут, да и воробьёв из "Лужников" желательно убрать, а то будут по ним палить почём зря!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:26

      Трудно даже осмыслить, на что способна наша сборная. Товарняки не в счет. Сегодня мы увидим истинное лицо нашей команды.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 июня 2018, 12:48

      Да нам бы хоть в створ пару раз попасть на ЧМ, уже какой никакой успех будет, исходя из того, что творилось в последних матчах сборной.

      1
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 14 июня 2018, 10:58

      Дай Бог что бы так и было.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 июня 2018, 09:33

      Егорушка.Все верно. Чтобы забить быстрый гол - нужно быстро играть.И делаются такие голы ,на раз-два.....
      Кого видишь?

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