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    Натхо: «Если у Головина или Дзагоева игра не пойдет, у России нет шансов»

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Израильтянин считает, что игра команды зависит от двух футболистов.

    «Алан Дзагоев после травмы. Если у него или у лучшего российского футболиста, Александра Головина, игра не пойдет – у России просто не будет шансов.

    У Игоря Акинфеева будет много работы, однако он вратарь очень высокого класса и, думаю, справится. Перед Сергеем Игнашевичем, в его 39 лет, можно лишь снять шляпу. Суперпрофессионал. Несомненно, в его силах придать обороне стабильности», – сказал экс-армеец.

    Наша команда стартует в турнире в 18:00 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 00:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +706

      111ax 14 июня 2018, 14:00

      У нашей сборной есть шанс взять три очка на этом ЧМ, на всем этом ЧМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:24

      не факт, Головин и Дзагоев не Салах и не Роналду чтобы подобное говорить, наша сборная должна брать целостностью команды.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 14 июня 2018, 11:15

      хоть и пойдет---шансов нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 14 июня 2018, 10:31

      А она не пойдет....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 июня 2018, 10:02

      на 2х игроках команду не построишь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 июня 2018, 09:59

      Приятно что с уважением говорит о своих бывших товарищах..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:56

      Даже ясновидящие ошибаются в прогнозах, что уж говорить о футболе.Игра покажет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июня 2018, 07:53

      Не угадаешь,кто блеснёт, а кто запутается в ногах.Тут много факторов повлияет.Но на каждом турнире загораются звёзды.Будем надеяться,что это будут наши молодые таланты.(Все !)Играйте весело ребята и у вас всё получится.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 07:51

      Я так понимаю, что Натхо знает в сборной только игроков ЦСКА ?... У кого что пойдёт сегодня увидим, один обещал кровь из носа...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 06:24

      Можно добавить или у Смолова или Миранчуков,у Кузяева.Гадание на кофейной гущи.Всех порвём!

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