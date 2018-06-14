Натхо: «Если у Головина или Дзагоева игра не пойдет, у России нет шансов»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Израильтянин считает, что игра команды зависит от двух футболистов.

«Алан Дзагоев после травмы. Если у него или у лучшего российского футболиста, Александра Головина, игра не пойдет – у России просто не будет шансов.

У Игоря Акинфеева будет много работы, однако он вратарь очень высокого класса и, думаю, справится. Перед Сергеем Игнашевичем, в его 39 лет, можно лишь снять шляпу. Суперпрофессионал. Несомненно, в его силах придать обороне стабильности», – сказал экс-армеец.

Наша команда стартует в турнире в 18:00 по Москве.