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  • Натхо: «Если у Головина или Дзагоева игра не пойдет, у России нет шансов»

Натхо: «Если у Головина или Дзагоева игра не пойдет, у России нет шансов»

14 июня 2018, 00:06
16

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Израильтянин считает, что игра команды зависит от двух футболистов.

«Алан Дзагоев после травмы. Если у него или у лучшего российского футболиста, Александра Головина, игра не пойдет – у России просто не будет шансов.

У Игоря Акинфеева будет много работы, однако он вратарь очень высокого класса и, думаю, справится. Перед Сергеем Игнашевичем, в его 39 лет, можно лишь снять шляпу. Суперпрофессионал. Несомненно, в его силах придать обороне стабильности», – сказал экс-армеец.

Наша команда стартует в турнире в 18:00 по Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Дзагоев Алан Натхо Бибрас Головин Александр
Комментарии (16)
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val-berezko
1528925615
Игру могу сделать и Миранчуки с Кузяевым, и Смолов с компанией. Главное -угадать состав. Его ведь не было 2,5 года.
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a-rakhmatov
1528927496
Игру должна сделать все команда!
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Cherembas
1528938867
удачи алану он заслужил
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Gullit 76
1528946662
Можно добавить или у Смолова или Миранчуков,у Кузяева.Гадание на кофейной гущи.Всех порвём!
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yorgenbarenz
1528952031
Не угадаешь,кто блеснёт, а кто запутается в ногах.Тут много факторов повлияет.Но на каждом турнире загораются звёзды.Будем надеяться,что это будут наши молодые таланты.(Все !)Играйте весело ребята и у вас всё получится.
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zigbert
1528955794
Даже ясновидящие ошибаются в прогнозах, что уж говорить о футболе.Игра покажет.
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Чикомас
1528959553
Приятно что с уважением говорит о своих бывших товарищах..
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nik55
1528964103
хоть и пойдет---шансов нет
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OfaZavr
1528964667
не факт, Головин и Дзагоев не Салах и не Роналду чтобы подобное говорить, наша сборная должна брать целостностью команды.
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111ax
1528974027
У нашей сборной есть шанс взять три очка на этом ЧМ, на всем этом ЧМ
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